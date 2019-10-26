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FuzuelEv isim sponsoru oldu

1453 Engelliler Spor Kulübü ile FuzulEv arasında isim sponsorluğu anlaşması imzalandı.

26 Ekim 2019 Cumartesi 13:05
FuzuelEv isim sponsoru oldu

FuzulEv, Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Ligi ekiplerinden 1453 Engelliler Spor Kulübü ile 2019-2020 sezonu için isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. İmza töreninde konuşan FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, Fuzul Grup’un kuruluşundan itibaren şirketin toplumsal yaşamın gelişimine katkı sağlama sorumluluğuyla çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Türk sporunu desteklemekten gurur ve mutluluk duyduklarını ifade eden Akbal, “FuzulEv 1453 Engelliler Spor Kulübü’nün çok başarılı bir sezon geçireceğine inanıyorum. Yönetimimize ve sporcularımıza başarılar diliyorum. Burada herkesin huzurunda her zaman yanlarında olacağımızın sözünü veriyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 13:05
  1. FuzulEv
  2. Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Ligi
  3. 1453 Engelliler Spor Kulübü
  4. FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal
  5. Fuzul Grup

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