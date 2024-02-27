Füzeler peş peşe fırlatıldı! İsrail'de alarm verildi

İsrail'in, Filistin ve Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana süren katliam saldırıları devam ederken İsrail'den yeni bir açıklama geldi.

Lübnan'dan İsrail'e peş peşe füzeler fırlatıldı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Lübnan'ın güneyinden fırlatılan "20 kadar füzeden" bazıları hava savunma sistemleri tarafından imha edildi.

Sosyal medyada, Lübnan'dan atılan füzelerin İsrail'de otoyola düşmesi sonucu yolcuların arabada panik yaşadığı anlar paylaşıldı.

Öte yandan Hizbullah Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, Cermek Dağı'nın tepesinde yer alan Meron Askeri Hava Kontrol Üssü'ne çok sayıda zırh delici füze fırlatıldığı ifade edildi.

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Hizbullah, hava üssüne isabet eden atışlarının buradaki gözlem ekipmanları ve teçhizata zarar verdiğini savundu. İsrail ordusu, konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.