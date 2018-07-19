0553 313 94 23

Füze enkazında nöbet tutuyorlar!

Gaziantep'in Nurdağı İlçesinde, ormanlık alanda bulunan ve Rus yapımı S-200 hava savunma sisteminin füzesine ait olduğu öne sürülen ve detaylı inceleme için Türk Hava Kuvvetleri'nden gelecek ekibi bekleyen enkazın başında güvenlik korucuları nöbet tutuyor.

19 Temmuz 2018 Perşembe 10:39
Füze enkazında nöbet tutuyorlar!

Geçen pazartesi günü Hamidiye Mahallesi sakinlerinin ormanlık alanda fark ederek güvenlik güçlerine bildirdiği enkaz parçasının incelemesine devam ediliyor. Rus S-200 füzesine ait olduğu iddia edilen, enkaz güvenlik kordonuna alınarak yanına ulaşılması engellendi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı ilk incelemenin ardından Valilik tarafından yapılan açıklamada, 3-4 ay önce bölgeye düştüğü tahmin edilen enkazın bir uydu ya da füzenin orta motor kısmına ait olabileceği belirtildi. Bulunduğu bölgenin çevresinde kimyasal, biyolojik veya nükleer etkiye yol açmayan enkazın ileri teknik için Ankara'ya gönderileceği kaydedildi.

Ormanlık alanda bulunan ve daha sonra Rus yapımı hava savunma sistemi füzesi olabileceği de iddia edilen enkazı ileri teknik inceleme için Türk Hava Kuvvetleri teknik ekip görevlendirdi. Ekibin bölgeye gelişi beklenirken, yaklaşık 1 ton ağırlığındaki enkazın bölgeden helikopter aracılığıyla veya yeni yol açılmasının ardından karayoluyla taşınmasının planları yapılıyor.

Bu arada konunun gündeme gelmesinin ardından meraklı vatandaşların görebilmek için gittiği bölgede enkaza zarar vermesini önlemek için güvenlik korucuları önlem aldı. Enkazın çevresini bantlarla kapatan korucular, bölgede nöbet tutarak meraklı vatandaşların alana yaklaşmasına izin vermiyor.

Teknik incelemenin ardından hazırlanacak raporla; Nurdağı’nda heyecana yol açan enkazın roket, füze orta motor kısmı veya Rus yapımı hava savunma sistemi füzesi olup olmadığı ve bölgeye nasıl düştüğü ortaya çıkarılacak.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 10:39
  1. Ankara
  2. Füze Enkazı
  3. Nöbet
  4. Jandarma

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ-PKK ilişkisi soruşturuluyor
    1. FETÖ-PKK ilişkisi soruşturuluyor
    2. Tüm dünya bizi konuşacak! Resmen..
    3. THY'de ilk türbanlı pilot
    4. OHAL bitene kadar sakalını uzatacaktı…..
    5. 2018 KPSS lisans sınav giriş belgesi..
    6. Filistin Dostluk Derneği’nden..
    7. Her taşın altından Seyfi Dede ve onun..
    8. Yatağan'da kömür bant sistemi çöktü:..
    9. MEB 2018 liselere yerleştirme..
    10. Savunma ve havacılıkta Meksika’nın..
    11. Türk tekstili iddialı pozisyonunu..
    12. İsrail skandal yasayı onayladı!
    13. Gıdacılar Japonya’ya çıkarma yaptı
    14. Konut satışı tam gaz! Haziran'da yüzde..
    15. Adnan Oktar ve kedicikleri cezaevine..
    16. Füze enkazında nöbet tutuyorlar!
    17. FETÖ'nün 'sohbet ablası' itirafçı oldu
    18. Dünyanın en pahalı şehirleri..
    19. Süper Lig ekibinden flaş transfer!..
    20. Tekirdağ'da korkunç kaza! Araç ikiye..
    Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak
    Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak
    Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
    Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
    CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
    CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
    Yiğit Bulut'tan yatırım tavsiyesi: Ne satıyorlarsa alın
    Yiğit Bulut'tan yatırım tavsiyesi: Ne satıyorlarsa alın
    Kemal Kılıçdaroğlu'na rekor tazminat cezası!
    Kemal Kılıçdaroğlu'na rekor tazminat cezası!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Rus yazardan dikkat çeken Gezi eylemi çıkışı: FETÖ bir daha kullanılmayacak fakat...
    Rus yazardan dikkat çeken Gezi eylemi çıkışı: FETÖ bir daha kullanılmayacak fakat...
    Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katıldığı için soruşturma başlatılmıştı... Küstah açıklama!
    Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katıldığı için soruşturma başlatılmıştı... Küstah açıklama!