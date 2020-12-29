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Dünya Füze çıkışı sonrası İsrail savaş gemileri o ülkeye girdi
Dünya

Füze çıkışı sonrası İsrail savaş gemileri o ülkeye girdi

İsrail'in Lübnan'a yönelik hamleleri her geçen gün daha ileri gidiyor. Dün İsrail savaş gemileri ülkenin güneyine giriş yaptı. Tel Aviv'in hamlesinin Lübnan Hizbullahı'nın lideri Hasan Nasrallah'ın füze çıkışı sonrası gelmesi dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 12:34:00 -
Füze çıkışı sonrası İsrail savaş gemileri o ülkeye girdi

İsrail’e ait iki savaş gemisi, Lübnan’ın güneyindeki Rasu’l Nakura’nın karşısından yaklaşık 203 metrelik bir mesafeye kadar Lübnan karasularına girdi.

Lübnan Ordu Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Düşman İsrail’e ait bir savaş gemisi, Rasu’l Nakura açıklarında Lübnan karasularını yaklaşık 203 metre bir mesafeye kadar iki dakika boyunca ihlal etti. Gemideki görevliler, yukarıda belirtilen deniz noktasının üzerine bir işaret fişeği attı” denildi.

Açıklamada ayrıca ihlallerin, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) ile koordineli bir şekilde izlendiği ifade edildi.

Komutanlık tarafından daha önce yapılan ayrı bir açıklamada ise, “27.12.2020 tarihinde saat 22.37’de, düşman İsrail’e ait bir savaş gemisi, Rasu’l Nakura açıklarında Lübnan karasularını yaklaşık 259 metre bir mesafeye kadar iki dakika boyunca ihlal etti. Gemideki görevliler, yukarıda belirtilen deniz noktasının üzerine iki işaret fişeği attı” ifadeleri kullanıldı.

Nasrallah'ın çıkışı

Lübnan Hizbullahı'nın lideri Hasan Nasrallah, İsrail bölgedeki faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Hassas güdümlü füze stoklarını iki katına çıkardık. İsrail'den intikam alacağız" dedi.

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