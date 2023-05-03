Futbolu bırakıp geri dönmüştü, yine yaptı yapacağını... Bunu da yaptı: Veda edecek, feshetti...

Kişisel sebeplerden dolayı Türkiye'ye dönme kararı alan Emre Çolak takımı Intercity ile olan sözleşmesini feshetti.

İspanya 3. Lig takımı Intercity'de futbol kariyerine devam eden Emre Çolak, geleceği hakkında yeni bir karara imza attı.

Intercity'den yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiği belirtildi. Kişisel nedenlerden dolayı Türkiye'ye dönme kararı alan Emre Çolak, İspanya'dan ayrıldı.

Emre Çolak, İspanyol ekibi Intercity'e transfer olduktan 17 gün sonra futbola veda kararı almış ancak sonrasında bu kararından vazgeçmişti.

Veda kararı için yaptığı açıklamada, şunları söylemişti:

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"Futbolu bıraktım... Üzerimde emeği olan herkesin ellerinden öperim. Allah sizden razı olsun. Bugünden sonra ailemin mutluluğu için yaşayacağım. Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin"

Tecrübeli oyuncu daha sonra bu kararından vazgeçtiğini şu ifadelerle açıklamıştı:

"Ülkemdeki trajedi beni çok endişelendiriyor ancak Intercity'ye olan bağlılığım devam ediyor. Yarından itibaren bir sonraki maçımızı kazanmak için çalışmalara başlayacağım. Hep birlikte hedeflerimize ulaşacağız."