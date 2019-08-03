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Futbolseverleri şaşırtan anlar! Yeni transfere garip imza töreni

Rus ekibi Zenit'in İspanyol devi Barcelona'dan kadrosuna kattığı Malcom'a imzayı attırdı. Düzenlenen imza törenine kravatını kesen Zenit Başkanı Alexander Medvedev, damga vurdu.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 15:03

Zenit, Barcelona'dan 40 milyon euro bedelle transfer ettiği Malcom için imza töreni düzenledi. Törende dikkat çeken detay ise başkan Medvedev'in kravatını kesip kontrat kağıdının üzerine tutturması oldu.

Zenit Başkanı Alexander Medvedev, Barcelona'dan transfer ettikleri Malcom'un imza törenine damga vuran isim oldu.

Medvedev, 40 milyon euro bedelle transfer edilen Malcom'un imza töreninde sembolik teminat olarak kravatını kesip verdi.

Malcom da bu anlarda şaşkınlığını gizleyemedi. Başkan Medvedev, daha sonra kravatı kontrat kağıdının üzerine tutturdu.

Barcelona, Malcom'un Zenit'e transferi konusunda anlaştıklarını dün resmen açıklamıştı

Barcelona'nın resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şöyleydi

"FC Barcelona ve Zenit St Petersburg kulüpleri, Malcom'un transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Rus ekibi Barcelona'ya 40 milyon euro bonservis ödeyecektir. Bazı şartlar sağlandığı takdirde +5 milyon euro daha ödeme yapılacak, Brezilyalı oyuncunun daha sonra başka kulübe satılması durumunda ek bir ödeme daha yapılacaktır."

Geçen yaz Barcelona'ya transfer olan Malcom, 15'i lig 6'sı kupa 3'ü de Şampiyonlar Ligi olmak üzere 24 defa Katalan devinin formasını giydi ve 4 gole imza attı.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 15:03
  1. Barcelona
  2. Malcom
  3. Medvedev
  4. Alexander Medvedev
  5. Zenit

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