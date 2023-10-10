Futbolseverlere kötü sürpriz! Eden Hazard futbolu bıraktı

Kariyerinde Lille, Chelsea ve Real Madrid formalarını giyen 32 yaşındaki futbol yıldızı Eden Hazard, profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladı. İşte detaylar...

Futbol dünyasının önemli isimlerinden biri olan Eden Hazard, bugün sosyal medya hesabından beklenmedik bir kararla futbol kariyerini noktaladığını duyurdu. Kariyerinde Lille, Chelsea ve Real Madrid gibi dev kulüplerin formalarını giyen ve uluslararası arenada da adını altın harflerle yazdıran 32 yaşındaki futbolcu, bu kararıyla spor dünyasını şaşırttı.

EMEKLİLİK KARARI

Son olarak Real Madrid forması giyen Eden Hazard, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılmış ve yeni bir kulüple anlaşma sağlayamamıştı. Hazard'ın emekliliğe adım atması, futbolseverleri şaşkına çevirdi.

HAZARD'IN SOSYAL MEDYA AÇIKLAMASI

Sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal açıklamada Hazard, kariyerini noktalama kararını takipçileriyle paylaştı. Belçikalı futbolcu, "16 yıllık kariyer ve 700 maçın ardından profesyonel futbol kariyerimi sonlandırmaya karar verdim." ifadelerini kullanarak duygularını dile getirdi.

TEŞEKKÜRLER VE VEDA

Açıklamasında kariyerindeki dönemleri özel olarak anan Hazard, LOSC, Chelsea ve Real Madrid gibi kulüplere teşekkür etti. Ayrıca, Belçika milli takımına olan minnettarlığını da dile getirdi. Hazard, ailesi, arkadaşları, danışmanları ve taraftarlarına da teşekkür ederek veda etti.

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Eden Hazard'ın futbol kariyerinin sona ermesi, futbol dünyasında büyük bir sürpriz olarak karşılandı. Hazard'ın bu kararı, futbolseverler tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı ve onun futbol sahalarında bıraktığı büyük izi hatırlatmış oldu. Artık Hazard, yeni deneyimlere ve hayatın tadını çıkarmaya odaklanacak gibi görünüyor, ancak futbol dünyası onun yeteneklerini ve kariyerini daima hatırlayacak.