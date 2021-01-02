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Ekonomi Futbolist Red Bull ile kanatlanacak
Ekonomi

Futbolist Red Bull ile kanatlanacak

2016'da Türkiye’ye, uluslararası arenada başarılar getirmek amacıyla kurulan takım, FIFA Dünya Kulüpler şampiyonasındaki üçüncülüğü, PUBG Mobile Avrupa şampiyonluğu ile de espor arenasına damga vurmuştu

Yeniakit Publisher
2021-01-02 14:31:44 -
Futbolist Red Bull ile kanatlanacak

İSTANBUL(AA) - Türkiye’nin espor arenasının en başarılı takımlarından Futbolist, yeni sezonda Red Bull ile beraber şampiyonluklar arayacak.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, 2016 yılında Türkiye’ye, uluslararası arenada başarılar getirmek amacıyla kurulan takım, FIFA Dünya Kulüpler şampiyonasındaki üçüncülüğü, PUBG Mobile Avrupa şampiyonluğu, Dreamhack Asya şampiyonluğu ve Türkiye’den bir takımın premier seviyede ulaştığı en büyük başarı olan Mobile Dünya Ligi Batı Bölgesi Şampiyonluğu ile espor arenasına kısa sürede damga vurmuştu.

Türkiye ve uluslararası arenada toplamda 19 zaferi bulunan Futbolist takımı, aynı zamanda Red Bull’un Türkiye’de ilk iş birliği yaptığı espor takımı oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Futbolist kurucu ortağı Cesur Sünnetçioğlu, “Cloud9, PUBG Mobile Batı Dünya şampiyonasında bize karşı mücadele etmişti. G2 ile de VALORANT ekibimiz devamlı oynuyor. Her iki takım da çok köklü, çok başarılı takımlar. Dünyanın en iyi espor takımlarını sayarsak bu iki takım mutlaka listede olur. Bizim de hedefimiz bu listeye dahil olmak. Bunu uzun senelerdir bize değer veren bir sponsorun kanatları altında yapacak olmak da ayrıca keyif verecek. Dünyanın en iyileri ile iş birliği içerisinde olmak bizim için çok faydalı. Öğrenmeye ve gelişmeye açık, hep daha fazlasını isteyen bir yapımız var. Bu ruhumuzu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Bu yüzden Cloud9 ve G2 gibi takımlar bizim gelişimimizde önemli bir rol üstlenecektir.’’ ifadelerini kullandı.

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