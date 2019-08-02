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Futbolda yayın sorunu çözüldü

Süper Lig maç yayınları için TFF, kulüpler ile yayıncı kuruluş anlaşmaya vardı- TFF Başkanı Nihat Özdemir:"2019-2020 yılı için geçerli olan sözleşmemizin ek maddelerini imza altına alacağız. Ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz"

02 Ağustos 2019 Cuma 19:25
Futbolda yayın sorunu çözüldü


İSTANBUL (AA) - Süper Lig maç yayınları için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüpler ile yayıncı kuruluş anlaşmaya vardı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yönetim kurulu üyeleri ile beIN Sports yönecilerinin katılımıyla federasyonun Riva'daki merkezinde düzenlenen törende, yapılan anlaşma imza altına alındı.

Özdemir, törende yaptığı konuşmada, iki aydan beri yaptıkları görüşmeleri sonuçlandırdıklarını belirterek, "2019-2020 yılı için geçerli olan sözleşmemizin ek maddelerini imza altına alacağız. Ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz." dedi.

İlgili taraflarla önemli bir mesai harcadıklarını aktaran Özdemir, "Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah beIN Sports büyüyüp geliştikçe Türk futboluna katkıları daha da artacaktır. Türk futbolunun markalaşması sonucunda hem onlar çok kazanacak hem de futbol ailesi olarak biz daha çok kazanacağız. Ülkemizde daha fazla futbolcu yetiştireceğiz, altyapıya önem vereceğiz. Türk Milli Futbol Takımı'nda da bunun neticelerini göreceğiz. İnşallah ilişkilerimiz artarak devam edecektir." ifadelerini kullandı.


- Digiturk de anlaşmayı duyurdu


beIN Media Group'un Türkiye'deki yayın platformu olan Digiturk de yapılan anlaşmayı resmi sitesinden duyurdu.

Digiturk tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uzun süredir süren müzakerelerin ardından Digiturk, kulüplerin de desteğiyle TFF ile Süper Lig'in mali temellerinin güvence altına alındığı yeni bir anlaşmaya vardı. Üzerinde anlaşılan döviz kuru sabitleme marjı, ilk anlaşmanın yapılmış olduğu tarihteki döviz kuruna kıyasla değer bakımından daha yüksek ve Digiturk adına büyük bir mali taahhüttü temsil ediyor. Yeni anlaşmanın diğer bir unsuru olarak taraflar, Türkiye'de yaygın hale gelen yasa dışı yayınların TFF'nin ticari hakları için büyük bir tehdit oluşturduğu ve dolayısı ile TFF ve kulüplerin bugüne kadar illegalle mücadelede ön cephelerde yer alan Digiturk ile birlikte çalışarak IPTV'ler ve dekoderler aracılığıyla gerçekleştirilen korsan yayına karşı mücadelede daha büyük sorumluluklar alması konusunda fikir birliğine vardı."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Digiturk ve beIN Media Group Üst Yöneticisi Yousef Al-Obaidly şunları kaydetti:

"Karşılıklı anlaşmaya varmamız biraz süre alsa da Digiturk ile beraber tüm taraflar belirsiz ekonomik koşullar altında Türk futbolunun mali geleceğini sağlama almak üzere çaba ve iyi niyet gösterdiler. Bu yeni mutabakat ile tarafların tümünün ilerlemesi için finansal bir istikrar ortamı oluşturulmuştur. Ayrıca TFF'nin ve kulüplerin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan ve mücadele edilmemesi halinde nihayetinde Türk futbolunun ekonomik çöküşüne neden olacak illegal yayınla mücadelede bize destek olma konusundaki kararlılığı bizleri memnun etmiştir. Birkaç hafta süren yoğun müzakere sürecinden sonra artık Türk futbolunu yurt içinde ve dünya çapında geliştirme ve destekleme misyonumuza tam olarak odaklanabileceğimiz için çok mutluyuz."



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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 19:25
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