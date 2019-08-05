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Futbolda yabancı sorunu! Sadece Türkiye’de değil dünyada böyle

Türkiye'de tartışılan yabancı oyuncu sınırlamasının dünyanın başka yerlerinde serbest olmasının futbola yansıması konuşuluyor. Amerikan futbol ligi MLS, 646 futbolcuyla en fazla yabancı oyuncunun forma giydiği lig olmasıyla dikkat çekiyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:41
Futbolda yabancı sorunu! Sadece Türkiye’de değil dünyada böyle

 Bilgehan Sarı  Yeniakit.com.tr 

2 Mart’ta başlayan 2019 sezonu fikstürüne göre 6 Kasım’da son bulacak Amerika Futbol Ligi yabancı sayısı ile dikkat çekiyor. Yabancı kuralının tartışıldığı bu günlerde Amerikan Ligi’nde yer alan yabancı futbolcu sayısı, aktif oyuncuların büyük bir çoğunluğunu oluşturmakta. Amerikan Ligi’nde 78 farklı ülkeden oyuncu forma giyerken toplam 646 yabancı futbolcu yer alıyor.

Amerika kıtası ülkeleri de işin içine dahil edilirse, Kanadalı 40, Arjantinli 31, Brezilyalı 19 ve Kolombiyalı 16 oyuncu yer alıyor. Amerika Ligi kulüplerinde sadece Amerika Birleşik Devleti dışında Amerika kıtası ülkelerinden 100'den fazla yabancı futbolcu var. Toplamda, Amerika Birleşik Devletleri'nde doğmamış, 78 farklı millete ait 646 futbolcu var.

İlk sırada Amerika ikinci sırada Meksika

Bu rakamlar ligde oynayan oyuncuların yarıdan fazlasının (% 55,9) yabancı olduğu anlamına geliyor. Amerikan Futbol Ligi, kıta özelinde şu anda oyuncularının yarısından fazlasının yabancı olduğu tek lig. Amerika'dan sonra en yüksek yabancı oyuncu yüzdesine sahip olan bir sonraki lig, oyuncularının % 38.7'sinin Meksika’da doğmadığı Meksika Ligi (Liga MX). Meksika Ligi’nde toplamda Meksikalı olmayan 506 yabancı oyuncu var.

İngiltere Premier Lig’i ilk sırada

Küresel olarak, MLS Amerika, Asya, Afrika ve Okyanusya gibi diğer kıtalardan en fazla yabancı oyuncu alan lig konumunda. Amerikan Ligi'nde olduğundan daha fazla yabancı yüzdesine sahip olan liglerden birkaçı Avrupa’da yer alıyor. Dünyadaki en yüksek yabancı oyuncu yüzdesine sahip lig, İngiltere Premier Lig’i. Premier Lig’de, futbolcuların % 65'i yabancı. Amerika Ligi'ndeki yabancı yüzdesini aşan diğer beş lig sırasıyla: Portekiz (% 61), Belçika (% 59), San Marino (% 58), Kıbrıs (% 57) ve İtalya (% 56.8). ABD'deki yabancı oyuncu yüzdesi % 55.9’dan fazla.

Şu anda Amerikan Futbol Ligi’nde bulunan Meksikalılardan Vela, Jonathan Dos Santos, Marco Fabián, Fierro, Ulloa, Antuna, Efrain Álvarez, Richard Sánchez, Pablo Sisniega ve Julián Vázquez, gibi oyuncular ABD'nin en iyi futbolcu yarışmasında Meksika’yı temsilen yer alıyor.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:41
  1. futbol
  2. yabancı sınırlaması

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