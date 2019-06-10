Futbolda Türkiye-İzlanda rekabeti
- A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarınki rakibi İzlanda ile daha önce yaptığı 11 maçtan 2'sini kazandı, 7'sinde yenildi ve 2'sinde berabere kaldı- Türkiye, İzlanda ile deplasmanda oynadığı 6 maçın 5'ini kaybederken birinde ise berabere kaldı10 Haziran 2019 Pazartesi 11:08
REYKJAVİK (AA) - HİLMİ SEVER - A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı İzlanda ile şimdiye kadar yaptığı 11 maçın 2'sini kazandı.
Milliler, 10'u resmi biri özel olmak üzere yaptıkları 11 maçta 7 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 2 maç beraberlikle sonuçlanırken, ay-yıldızlı ekip 2 karşılaşmada rakibine üstünlük sağladı.
Altısı İzlanda'da, 5'i Türkiye'de oynanan bu maçlarda İzlanda'nın attığı 21 gole, Türkiye 10 golle yanıt verdi.
İki takım arasında son olarak 2017'de Eskişehir'de oynanan maçı İzlanda 3-0 kazanmıştı.
- İlk randevu 1980'de
İlk olarak 24 Eylül 1980'de 1982 Dünya Kupası Elemeleri'nde İzmir'de karşı karşıya gelen iki ülke A milli takımlarının maçını İzlanda 3-1 kazandı. Bu karşılaşmada millilerin tek golünü, Fatih Terim penaltıdan attı.
Bu maçın rövanşını da 2-0 kaybeden ay-yıldızlılar, 1988'de 1990 Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibiyle 1-1 berabere kalıp rövanşı da 2-1 kaybetti.
İki ülke A milli takımları daha sonra 1991 yılında özel bir maçta karşı karşıya geldi. Maçı İzlanda 5-1 kazandı.
İzlanda ve Türkiye 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde eşleşti. 1994 yılında oynanan ilk maçı 5-0 kazanan milliler, rövanşta ise golsüz berabere kaldı.
- Son dakika golüyle EURO 2016'ya
İki ülke milli takımları, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde de aynı grupta yer aldı.
Ay-yıldızlı ekip, Reykjavik'te 9 Eylül 2014'te rakibine 3-0 yenilerek grup maçlarına kötü bir başlangıç yaptı.
Milliler, 13 Ekim 2015'te, gruptaki son maçında Konya'da ağırladığı rakibini son dakikada Selçuk İnan'ın serbest vuruştan attığı golle 1-0 yenerek en iyi grup üçüncüsü olarak final biletini aldı.
- İki galibiyet de Türkiye'de
A Milli Takım, İzlanda karşısında, Türkiye'de oynadığı 5 maçın 2'sini kazanırken, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
İstanbul'da oynadığı 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde rakibini 5-0, 2015'te de Konya'da oynadığı 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ise 1-0 mağlup etti.
- Reykjavik'te galibiyet yok
Türkiye, İzlanda ile deplasmanda oynadığı 6 maçın 5'ini kaybederken birinde ise berabere kaldı.
İki ülke milli takımları, Reykjavik'te üçü Dünya Kupası Elemeleri, ikisi Avrupa Şampiyonası Elemeleri, biri de özel olmak üzere 6 kez karşılaştı. Resmi maçlarda tek puanını 0-0'lık sonuçla 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde alan ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası Elemeleri'ndeki maçları 2-0, 2-1 ve 2-0, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki diğer müsabakayı 3-0 yitirdi, özel karşılaşmayı ise 5-1 kaybetti.
- Maçlar
Türkiye ile İzlanda A Milli Futbol Takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Sonuç
|24.09.1980
|İzmir
|Dünya Kupası Elemeleri
|1-3
|09.09.1981
|Reykjavik
|Dünya Kupası Elemeleri
|0-2
|12.10.1988
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|1-1
|20.09.1989
|Reykjavik
|Dünya Kupası Elemeleri
|1-2
|17.07.1991
|Reykjavik
|Özel
|1-5
|12.10.1994
|İstanbul
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|5-0
|11.10.1995
|Reykjavik
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|0-0
|09.09.2014
|Reykjavik
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|0-3
|13.10.2015
|Konya
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|1-0
|09.10.2016
|Reykjavik
|Dünya Kupası Elemeleri
|0-2
|06.10.2017
|Eskişehir
|Dünya Kupası Elemeleri
|0-3
Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.
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