Futbolda Türkiye-İzlanda rekabeti





REYKJAVİK (AA) - HİLMİ SEVER - A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı İzlanda ile şimdiye kadar yaptığı 11 maçın 2'sini kazandı.

Milliler, 10'u resmi biri özel olmak üzere yaptıkları 11 maçta 7 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 2 maç beraberlikle sonuçlanırken, ay-yıldızlı ekip 2 karşılaşmada rakibine üstünlük sağladı.

Altısı İzlanda'da, 5'i Türkiye'de oynanan bu maçlarda İzlanda'nın attığı 21 gole, Türkiye 10 golle yanıt verdi.

İki takım arasında son olarak 2017'de Eskişehir'de oynanan maçı İzlanda 3-0 kazanmıştı.





- İlk randevu 1980'de





İlk olarak 24 Eylül 1980'de 1982 Dünya Kupası Elemeleri'nde İzmir'de karşı karşıya gelen iki ülke A milli takımlarının maçını İzlanda 3-1 kazandı. Bu karşılaşmada millilerin tek golünü, Fatih Terim penaltıdan attı.

Bu maçın rövanşını da 2-0 kaybeden ay-yıldızlılar, 1988'de 1990 Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibiyle 1-1 berabere kalıp rövanşı da 2-1 kaybetti.

İki ülke A milli takımları daha sonra 1991 yılında özel bir maçta karşı karşıya geldi. Maçı İzlanda 5-1 kazandı.

İzlanda ve Türkiye 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde eşleşti. 1994 yılında oynanan ilk maçı 5-0 kazanan milliler, rövanşta ise golsüz berabere kaldı.





- Son dakika golüyle EURO 2016'ya





İki ülke milli takımları, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde de aynı grupta yer aldı.



Ay-yıldızlı ekip, Reykjavik'te 9 Eylül 2014'te rakibine 3-0 yenilerek grup maçlarına kötü bir başlangıç yaptı.



Milliler, 13 Ekim 2015'te, gruptaki son maçında Konya'da ağırladığı rakibini son dakikada Selçuk İnan'ın serbest vuruştan attığı golle 1-0 yenerek en iyi grup üçüncüsü olarak final biletini aldı.





- İki galibiyet de Türkiye'de





A Milli Takım, İzlanda karşısında, Türkiye'de oynadığı 5 maçın 2'sini kazanırken, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İstanbul'da oynadığı 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde rakibini 5-0, 2015'te de Konya'da oynadığı 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ise 1-0 mağlup etti.





- Reykjavik'te galibiyet yok





Türkiye, İzlanda ile deplasmanda oynadığı 6 maçın 5'ini kaybederken birinde ise berabere kaldı.



İki ülke milli takımları, Reykjavik'te üçü Dünya Kupası Elemeleri, ikisi Avrupa Şampiyonası Elemeleri, biri de özel olmak üzere 6 kez karşılaştı. Resmi maçlarda tek puanını 0-0'lık sonuçla 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde alan ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası Elemeleri'ndeki maçları 2-0, 2-1 ve 2-0, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki diğer müsabakayı 3-0 yitirdi, özel karşılaşmayı ise 5-1 kaybetti.





- Maçlar





Türkiye ile İzlanda A Milli Futbol Takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 24.09.1980

İzmir Dünya Kupası Elemeleri

1-3 09.09.1981

Reykjavik

Dünya Kupası Elemeleri

0-2 12.10.1988

İstanbul Dünya Kupası Elemeleri

1-1 20.09.1989

Reykjavik

Dünya Kupası Elemeleri

1-2 17.07.1991

Reykjavik

Özel

1-5 12.10.1994

İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri

5-0 11.10.1995

Reykjavik

Avrupa Şampiyonası Elemeleri

0-0 09.09.2014

Reykjavik

Avrupa Şampiyonası Elemeleri

0-3 13.10.2015

Konya Avrupa Şampiyonası Elemeleri

1-0 09.10.2016 Reykjavik

Dünya Kupası Elemeleri 0-2 06.10.2017 Eskişehir Dünya Kupası Elemeleri 0-3

Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.