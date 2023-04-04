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Spor Futbolda skandal oruç kararı! Oyuncu kadroya alınmadı
Spor

Futbolda skandal oruç kararı! Oyuncu kadroya alınmadı

Yeniakit Publisher
2023-04-04 10:24:00 - 2023-04-04 10:24:53
Futbolda skandal oruç kararı! Oyuncu kadroya alınmadı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'ın teknik direktörü Antoine Kombouare, Reims ile oynayacakları mücadele öncesi skandal bir karara imza attı.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Nantes'ta teknik direktör Kombouare, skandal bir karara imza attı.

59 yaşındaki çalıştırıcı, Reims ile oynayacakları maç öncesi futbolcuların oruç tutmalarını yasakladı. Takımın Cezayirli beki Jaouen Hadjam, bu karara karşı çıktı ve orucunu bozmayacağını hocasına iletti. Antoine Kombouare bunun üzerine 20 yaşındaki futbolcuyu maç kadrosundan çıkardı.

Kombouare'nin bu tutumu büyük tepki çekti. Taraftarlar, maç kadrosunun açıklandığı paylaşımın altına yorum yaparak Fransız teknik adamı eleştirdi.

Fransa Futbol Federasyonu da Müslüman futbolcuların oruçlarını açması için maçlara ara verilmesini yasakladığını duyurmuştu.

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Yorumlar

resat

BİZİM CHP LİLERİN ÖRNEK ALDIGI ÜLKE DEGİLMİ FRANSA*? NEKADAR ACI, SÖMÜRDÜKLERİNİ KENDİ SÖMÜRÜ SİSTEMLERİNİN ,BAŞINA BEKÇİ KOYMUŞLAR, BİZDEKİ GARNİZON UN KAPISINA İÇERİYE SAKALLI DİYE SOKMADIKLARI AMCANIN OGLUNU KOYMALARI GİBİ,AKILHOCALARININ KİM OLDUGU BELLİ,,
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