  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
10 firari FETÖ'cü enselendi
Memleket Partisi Meclise girdi!
Şehitlerin naaşı törenle memleketlerine uğurlandı
LGS 17 bin 793 okulda gerçekleştirilecek
Spor Futbolda Şike Kumpası Davası'nda Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'ya 1406 yıl hapis cezası
Spor

Futbolda Şike Kumpası Davası'nda Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'ya 1406 yıl hapis cezası

Futbolda Şike Kumpası Davası'nda sanık Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, 1406 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 11:43:00 -
Futbolda Şike Kumpası Davası'nda Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'ya 1406 yıl hapis cezası

FETÖ'nün futbolda şike soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla süren 88 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 2016 yılından beri devam eden Futbolda Şike Kumpası Davası'nda, Hidayet Karaca 1406 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Savcı 13 Nisan'da açıkladığı mütalaada, sanıklardan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın 2 bin 445 yıla kadar hapsini talep etmişti. FETÖ sanığı eski emniyet müdürü Nazmi Ardıç'ın ise 3 bin 111 yıla kadar hapsi istenmişti.

"Futbolda şike" soruşturma sürecini başlatan polis memuru Lokman Yanık'ın ise 391 yılda kadar hapsi istendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay