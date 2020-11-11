  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel "Futbolda şike" davasındaki beraatlere Trabzonspor Kulübü Derneğinden itiraz
Aktüel

"Futbolda şike" davasındaki beraatlere Trabzonspor Kulübü Derneğinden itiraz

Yeniakit Publisher
2020-11-11 15:57:12 -
"Futbolda şike" davasındaki beraatlere Trabzonspor Kulübü Derneğinden itiraz

İSTANBUL (AA) - Trabzonspor Kulübü Derneği, yeniden görülen "futbolda şike" davasında hükümlü olarak yargılanan ve aralarında eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, eski yönetici İlhan Ekşioğlu, Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi ile aynı kapsamda bir başka dosya üzerinden yargılanan 20 sanıktan 19'una verilen beraat kararına itiraz etti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine her iki dosya için de süre tutum dilekçesi veren müdahil Trabzonspor Kulübü Derneği, kararı temyiz etti.

Son duruşmada suçtan zarar görme ihtimalleri nedeniyle müdahillik talebinde bulunan ancak bu talepleri mahkemece reddedilen Hazine ve Maliye Bakanlığı avukatları da mahkemeye dilekçe sunarak kararı temyiz etmeyeceklerini bildirdi.

Öte yandan, yargılama sonucunda "konut dokunulmazlığı ihlaline azmettirme" suçundan 6 bin lira adli para cezasına çarptırılan sanık Hakan Karaahmet de dilekçe vererek, kararı temyiz etti.

Mahkeme, gerekçeli kararını hazırlamasının ardından dosyayı temyiz dilekçeleriyle birlikte Yargıtaya gönderecek.

- Davanın geçmişi

Yargıtay 5. Ceza Dairesinin usulden bozma kararı vermesinin ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülmeye başlanan "futbolda şike" davasının, mahkemenin 16 Temmuz 2020'de verdiği ayırma kararları sonrasında 6 Kasım 2020'de iki dosya olarak duruşması yapılmıştı.

Yargıtayın haklarında verilen kararları usulen bozduğu, dosyası ayrılan 20 sanığın yargılandığı davada heyet, 19 sanığın "şike ve teşvik primi" suçlarından, delil yetersizliği gerekçesiyle beraatine hükmetmişti. Heyet sanık Hakan Karaahmet'i ise "konut dokunulmazlığı ihlaline azmettirme" suçundan 6 bin lira adli para cezasına çarptırmıştı.

Bu duruşmanın ardından mahkemede, dosyası ayrılan, Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 5 hükümlünün yargılandığı dava duruşması gerçekleşmişti.

Mahkeme heyeti, Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu, Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi'nin, "şike ve teşvik primi" suçlarından delil yetersizliği gerekçesiyle beraatlerine karar vermişti.

Diğer hükümlü sanık Selim Kımıl ile ilgili, "tehdit" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası hükmü kuran heyet, bu sanığın "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan dosyasının ise ayrılmasını kararlaştırmıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Berat Albayrak’ın istifası sonrası önemli karar! Erdoğan 27 saat sonra...
Siyaset

Berat Albayrak’ın istifası sonrası önemli karar! Erdoğan 27 saat sonra...

Bugünkü yazısında Berat Albayrak'ın istifası sonrası yaşanan sürece dikkat çeken gazeteci yazar Abdulkadir Selvi, "27 saatin sonunda Erdoğan..
Hulki Cevizoğlu'ndan üfürüp kitap yazan Özdil'e tepki
Gündem

Hulki Cevizoğlu'ndan üfürüp kitap yazan Özdil'e tepki

Dr. Hulki Cevizoğlu 10 Kasım 1938'de siroz hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yanlış tedavi" sonucunda hayatını ..
Dünya bunu konuşuyor! Koronavirüs aşısını yaptıranlardan flaş yorum
Korona Virüs

Dünya bunu konuşuyor! Koronavirüs aşısını yaptıranlardan flaş yorum

ABD merkezli ilaç devi Pfizer ve Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci'nin başında olduğu BioNTech şirketinin geliştir..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay