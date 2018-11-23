Futbolda haftanın programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta karşılaşmaları oynanacak, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 14. hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

- Spor Toto Süper Lig

Bugün

20.30 Galatasaray-Atiker Konyaspor (Türk Telekom)

Yarın:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Antalyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Osmanlı)

25

Kasım Pazar:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Yeni 4 Eylül)

16.00 Akhisarspor-Bursaspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)

26 Kasım Pazartesi:

20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Bornova)

- Spor Toto 1. Lig

Bugün:

19.00 Kardemir Karabükspor-Balıkesirspor Baltok (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

Yarın:

13.30 Hatayspor-Altay (Antakya Atatürk)

16.00 Eskişehirspor-Ümraniyespor (Yeni Eskişehir)

16.00 İstanbulspor-Gençlerbirliği (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

25 Kasım Pazar:

13.30 Denizlispor-Giresunspor (Denizli Atatürk)

16.00 Gazişehir Gaziantep-Boluspor (Gaziantep)

16.00 Adana Demirspor-Adanaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Altınordu-Afjet Afyonspor (Bornova)

26 Kasım Pazartesi:

19.00 Osmanlıspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Osmanlı)

- TFF 2. Lig

Kırmızı Grup

Yarın:

13.30 BUGSAŞ Spor-Kahramanmaraşspor (Ankara OSTİM)

25 Kasım Pazar:

13.00 Şanlıurfaspor-Darıca Gençlerbirliği (Şanlıurfa GAP)

13.30 Kırklarelispor-Sivas Belediyespor (Kırklareli Atatürk)

13.30 Konya Anadolu Selçukspor-Fatih Karagümrük (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

13.30 Zonguldak Kömürspor-Tarsus İdmanyurdu (Karaelmas Kemal Köksal)

13.30 Bandırmaspor Baltok-Tokatspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Pendikspor-Menemen Belediyespor (Pendik)

13.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Tuzlaspor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

13.30 Etimesgut Belediyespor-Fethiyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

Beyaz Grup

Yarın:

13.00 Gaziantepspor-Amed Sportif Faaliyetler (Gaziantep)

13.30 Bayrampaşa-UTAŞ Uşakspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

13.30 Keçiörengücü-Sarıyer (Ankara Aktepe)

25 Kasım Pazar:

13.30 Yılport Samsunspor-Hacettepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)

13.30 Ankara Demirspor-Sancaktepe Belediyespor (TCDD Ankara Demirspor)

13.30 İnegölspor-Gümüşhanespor (İnegöl İlçe)

13.30 Eyüpspor-Niğde Anadolu (Esenler)

13.30 Kastamonuspor 1966-Manisaspor (Gazi)

13.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Sakaryaspor (Bodrum İlçe)

- TFF 3. Lig

1. Grup

Yarın:

13.00 Hekimoğlu Trabzon-Kozan Belediyespor (Ahmet Suat Özyazıcı)

13.00 Yomraspor-Nazilli Belediyespor (Yomra İlçe)

13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Körfezspor (Tepecik Şenol Güneş)

25 Kasım Pazar:

13.00 Batman Petrolspor-Artvin Hopaspor (Batman Yeni Şehir)

13.30 Ergene Velimeşespor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Ergene Velimeşe)

13.30 Erbaaspor-Nevşehir Belediyespor (Erbaa İlçe)

13.30 Şile Yıldızspor-Tire 1922 (Şile)

13.30 Gebzespor-Silivrispor (Gebze Alaettin Kurt)

2. Grup

Yarın:

13.00 Ofspor-Kırşehir Belediyespor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)

13.30 Sultanbeyli Belediyespor-Elaziz Belediyespor (Maltepe Hasan Polat)

13.30 Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor-Kemerspor 2003 (Ziya Altınoğlu)

13.30 Bergama Belediyespor-Alibeyköyspor (Bergama 14 Eylül)

25 Kasım Pazar:

13.00 Pazarspor-Esenler Erokspor (Çaykur Didi)

13.00 Osmaniyespor-Altındağ Belediyespor (Osmaniye 7 Ocak)

13.00 Yeni Orduspor-Karşıyaka (Ordu 19 Eylül)

13.30 Adıyaman 1954-Van Büyükşehir Belediyespor (Adıyaman Atatürk)

13.30 Kızılcabölükspor-Düzcespor (Kızılcabölük)

3. Grup

Yarın:

13.30 Kocaelispor-Karacabey Belediyespor (Kocaeli)

25 Kasım Pazar:

13.00 Anagold 24 Erzincanspor-Turgutluspor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)

13.00 Diyarbekirspor-Ankara Adliyespor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

13.00 Bayburt İl Özel İdare-Çorum Belediyespor (Bayburt Genç Osman)

13.30 Bağcılarspor-Muğlaspor (Bağcılar Mahmutbey)

13.30 Serik Belediyespor-1461 Trabzon (Serik İsmail Oğan)

13.30 Bucaspor-Fatsa Belediyespor (Yeni Buca)

13.30 Payasspor-Gölcükspor (Payas İlçe)

13.30 Halide Edip Adıvarspor-Cizrespor (Tepecik Şenol Güneş)