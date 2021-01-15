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Spor Futbolda haftanın programı
Spor

Futbolda haftanın programı

Futbolda Süper Lig'e 19. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 10:18:00 -
Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig ile Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig'de haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

19.00 Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük (Eryaman)

Yarın:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Gaziantep FK-Hes Kablo Kayserispor (Kalyon)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)

17 Ocak Pazar:

13.30 Yukatel Denizlispor-Atakaş Hatayspor (Denizli Atatürk)

16.00 Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)

19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

18 Ocak Pazartesi:

19.00 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)

Misli.com 2. Lig

Beyaz Grup

11. hafta

17 Ocak Pazar:

13.00 Kahramanmaraşspor-Çorum FK (Kahramanmaraş 12 Şubat)

12. hafta

17 Ocak Pazar:

13.00 İnegölspor-Sancaktepe FK (İnegöl İlçe)

15. hafta

17 Ocak Pazar:

13.00 Şanlıurfaspor-Kocaelispor (Şanlıurfa GAP)

Kırmızı Grup

15. hafta

17 Ocak Pazar:

13.00 Sakaryaspor-Serik Belediyespor (Yeni Sakarya Atatürk)

Misli.com 3. Lig

4. Grup

17 Ocak Pazar:

13.00 Kozanspor FK-Silivrispor (İsmet Atlı)

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