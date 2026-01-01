Futbolda ara transfer dönemi başlıyor! Son gün 6 Şubat
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan 2025-2026 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak. 6 Şubat Cuma günü ise transferin son günü olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karara göre 2 Ocak Cuma günü başlayacak ara transfer dönemi, 6 Şubat Cuma günü tamamlanacak.
Sezonun birinci transfer ve tescil dönemi, 30 Haziran'da başlayıp 12 Eylül'de tamamlanmıştı.
Öte yandan takımların harcama limitleri de dün açıklanmıştı.
Süper Lig ekipleri için belirlenen harcama limitleri şöyle (Türk lirası):
Galatasaray: 12.867.502.920
Fenerbahçe: 6.222.490.850
Samsunspor: 1.158.349.910
Beşiktaş: 5.830.441.031
RAMS Başakşehir: 1.311.498.136
ikas Eyüpspor: 546.610.657
Trabzonspor: 7.856.638.973
Göztepe: 1.024.722.968
Çaykur Rizespor: 1.681.565.046
Kasımpaşa: 854.081.885
TÜMOSAN Konyaspor: 1.419.901.133
Corendon Alanyaspor: 935.098.664
Zecorner Kayserispor: 940.370.334
Gaziantep FK: 712.535.047
Hesap.com Antalyaspor: 893.386.306
Kocaelispor: 1.077.536.000
Gençlerbirliği: 967.005.265
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 855.315.497