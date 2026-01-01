  • İSTANBUL
Futbolda ara transfer dönemi başlıyor! Son gün 6 Şubat
Spor

Futbolda ara transfer dönemi başlıyor! Son gün 6 Şubat

Yasin Paşalı
Yasin Paşalı Giriş Tarihi:
Futbolda ara transfer dönemi başlıyor! Son gün 6 Şubat

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan 2025-2026 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak. 6 Şubat Cuma günü ise transferin son günü olacak.

Futbolda ara transfer dönemi yarın başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karara göre 2 Ocak Cuma günü başlayacak ara transfer dönemi, 6 Şubat Cuma günü tamamlanacak.

Sezonun birinci transfer ve tescil dönemi, 30 Haziran'da başlayıp 12 Eylül'de tamamlanmıştı.

Öte yandan takımların harcama limitleri de dün açıklanmıştı.

Süper Lig ekipleri için belirlenen harcama limitleri şöyle (Türk lirası):

Galatasaray: 12.867.502.920

Fenerbahçe: 6.222.490.850

Samsunspor: 1.158.349.910

Beşiktaş: 5.830.441.031

RAMS Başakşehir: 1.311.498.136

ikas Eyüpspor: 546.610.657

Trabzonspor: 7.856.638.973

Göztepe: 1.024.722.968

Çaykur Rizespor: 1.681.565.046

Kasımpaşa: 854.081.885

TÜMOSAN Konyaspor: 1.419.901.133

Corendon Alanyaspor: 935.098.664

Zecorner Kayserispor: 940.370.334

Gaziantep FK: 712.535.047

Hesap.com Antalyaspor: 893.386.306

Kocaelispor: 1.077.536.000

Gençlerbirliği: 967.005.265

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 855.315.497

1
