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Spor

Futbolcuya dev talip!

Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan 20 yaşındaki genç kaleci Ersin Destanoğlu için Fransızların Nice kulübü siyah beyazlılara 5 milyon euro teklifte bulundu. Teklifi kabul etmeyen Beşiktaş, Ersin için 12 milyon euro talep ederken Fransa Ligue 1 şampiyonu Lille'in de Ersin'i yakından takip ettiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 20:37:00 -
Futbolcuya dev talip!

Süper Lig'de Beşiktaş'ta şampiyonluğun imza isimlerinden Ersin Destanoğlu'na Fransız ekipleri gözünü dikti.

L'Equipe'in haberine göre, Ligue 1 ekibi Nice, 20 yaşındaki genç kaleci için resmi teklifini yaptı. Nice, futbol direktörü Fournier'in Türkiye'ye gelerek performansını yakından takip ettiği Ersin için Beşiktaş'a 5 milyon euro'luk teklifte bulundu.

Haberde, Beşiktaş'ın ise 12 milyon euro'dan aşağı düşmeyi düşünmediği belirtildi.

Diğer yandan Ligue 1'i şampiyon tamamlayan Lille'in de Ersin Destanoğlu ile yakından ilgilendiği ifade edildi.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 35 karşılaşmaya çıkan Ersin, bu maçların 13'ünde kalesini gole kapatarak takımına büyük bir katkı sağladı.

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