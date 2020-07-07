Futbolcunun üzerine yıldırım düştü
Rusya’nın başkenti Moskova'da Znamya Truda'da oynayan 16 yaşındaki Ivan Zaborsky'ye, antrenman yaparken yıldırım çarptı. Boyun kısmına yıldırım düşen futbolcu hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
Rusya’nın başkenti Moskova'da Znamya Truda'da oynayan 16 yaşındaki Ivan Zaborsky'ye, antrenman yaparken yıldırım çarptı. Boyun kısmına yıldırım düşen futbolcu hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Yıldırımın Zaborsky'nin topa vurduğu sırada boynunda bulunan metal kolyeye düştüğü açıklandı.
Hastaneye kaldırılan genç futbolcu yaşam savaşı veriyor.
Takımın sağlık ekipleri tarafından yapılan açıklamada, Zaborsky’nin komadan birkaç kez uyandığı ancak yaşadığı ağrılar nedeniyle komada kaldığı belirtildi.
Öte yandan, yıldırımın genç futbolcunun boynundaki metal kolyeye düşmesi nedeniyle akciğerlerinde de ağır hasar meydana geldiği ifade edildi.
Yetkililer, antrenman sırasında saha etrafında bulut olmadığına dikkat çekerek olayın nasıl olduğunu bilemediklerini belirtti.