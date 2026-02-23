Futbolcunun şutu havada uçan martıyı düşürdü! Kalp masajıyla hayata döndü
İstanbul’daki amatör lig maçında yaşanan ilginç anlar ‘Çok şükür bunu da kimseye kaptırmadık’ yorumlarıyla paylaşıldı. Görüntülerde kalecinin şutu havada uçan martıya çarparak yere düşürüyor. Yerde hareketsiz kalan martı kalp masajıyla hayata döndürülüyor.
İstanbul’daki amatör lig maçında yaşanan ve sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gören görüntülerde şiddetli bir şut sonrası top, sahanın üzerinde uçan bir martıya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hareketsiz kalarak yere düşen martıya futbolcular hemen müdahale etti.
Oyuncuların yaptığı kalp masajı sonrası martı yeniden hareket etmeye başlarken saha dışına çıkarılan martının bir süre sonra kendine gelerek uzaklaştığı öğrenildi.