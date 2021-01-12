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Spor Futbolcunun sözleşmesi feshedildi! Tazminatsız gönderildi
Spor

Futbolcunun sözleşmesi feshedildi! Tazminatsız gönderildi

Trabzonspor, Bilal Başacıkoğlu'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 23:48:00 -
Futbolcunun sözleşmesi feshedildi! Tazminatsız gönderildi

Trabzonspor, Bilal Başacıkoğlu'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini KAP'a bildirdi.

Bordo mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Bilal Başacıkoğlu'nun, 20.01.2020 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşmasına istinaden herhangi bir fesih tazminatı ödenmemiştir."

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