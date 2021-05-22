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Futbolcunun eşi İstanbul'da poliscilik oynadı! Tepki yağıyor

Yeni Malatyasporlu futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ün sirenli bir araçla emniyet şeridini kullanarak İstanbul turu yapması büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 08:58:00 -

Ünlü futbolcu Adem Büyük’ün eşi Merve Büyük sosyal medya üzerinde paylaştığı çakarlı ve siren tertibatlı araçla İstanbul gezintisi büyük tepki uyandırdı.

Tepki alınca sildi

Arka koltukta oturan oğlunun "anne biz polis miyiz?" sorusuna ise “evet” yanıtı veren Büyük’ün eğlendiği o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Merve Büyük gelen tepkilerin ardından ise gönderiyi silmek zorunda kaldı.

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