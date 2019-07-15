Futbolcular dev Türk Bayrağı ile poz verdi DÜZCE(İHA) – Gazişehir Gaziantep futbolcuları antrenman öncesinde 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle dev Türk Bayrağı’yla fotoğraf çektirdi.

DÜZCE(İHA) – Gazişehir Gaziantep futbolcuları antrenman öncesinde 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle dev Türk Bayrağı’yla fotoğraf çektirdi.

Gazişehir Gaziantep Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına Düzce’nin Topuk Yaylası’nda devam ediyor. Futbolcular antrenman öncesinde 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümü nedeniyle dev Türk Bayrağı’yla fotoğraf çektirdiler.

Fotoğraf çekiminin ardından Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde başlayan antrenman, yoğun sis ve yağmurun da etkisini gösterdiği Topuk Yaylası’nda sürdü. Isınma ve stretching hareketleriyle başlayan idmanın ana bölümünde, dayanıklılık ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirildi.

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