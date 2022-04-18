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Spor Futbola ses kaydı gölgesi düştü
Spor

Futbola ses kaydı gölgesi düştü

Ahmet Çakar, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifası hakkında 'Ferhat Gündoğdu'ya ses kaydı dinlettiler. Bu ses senin mi? diye sordular. Yarım saat sonra Ferhat Gündoğdu istifa etti." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 03:14:00 -
Futbola ses kaydı gölgesi düştü

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in istifasının ardından Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan istifa kararı geldi.

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, istifa eden MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

Ahmet Çakar, Beyaz TV ekranlarında şu ifadelerde bulundu:

"Ferhat Gündoğdu'ya ses kaydı dinlettiler"

"Aldığım bilgiyi söylüyorum. Beylerbeyi Tesisleri'nde Ferhat Gündoğdu ve MHK üyeleri atamaları yaparken, telefon geliyor. Ferhat Gündoğdu'ya ses kaydı dinlettiler. Bu ses senin mi? diye sordular. Yarım saat sonra Ferhat Gündoğdu istifa etti."

"Kanun gereği yayınlayamam"

"Ferhat Gündoğdu'ya dinletilen tape benim elimde olsa kanun gereği yayınlayamam. Ancak bu tape yurt dışından bir sosyal medya hesabından ortaya çıkarsa Türk futbolunda depremi o zaman görün siz!"

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