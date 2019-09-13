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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

- Kupada 3. eleme turu kura çekimi, 17 Eylül'de yapılacak

13 Eylül 2019 Cuma 14:53
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası


İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu maçlarının kura çekimi, 17 Eylül Salı günü yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Toplamda 92 takımın katılacağı kupanın 3. turunda, 2. eleme turunu geçen 33 takımın yanı sıra Süper Lig'den Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği, Göztepe, Kasımpaşa ve Yukatel Denizlispor ile TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'de yer alan tüm ekipler mücadele edecek.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 14:53
  1. Futbol
  2. Ziraat Türkiye Kupası

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