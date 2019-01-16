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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

- Evkur Yeni Malatyaspor: 3 - Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 2

16 Ocak 2019 Çarşamba 19:00
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası


Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Kapluhan, Murat Şener

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Mina, Gökhan Akkan, Erkan Kaş, Ahmet Ildız (Dk. 65 Robin Yalçın), Murat Yıldırım (Dk. 46 Donald), Mustafa Eskihellaç (Dk. 46 Barış Alıcı), Aleksic, Pereira, Ömer Şişmanoğlu

Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Fırat Kocaoğlu, İzzet Yıldırım, Özgür Yılmaz, Muhammet Özkal, Orhan Aktaş, Ozan Sol, Seyid Ahmet Han, Erkan Değişmez, Hüseyin Kala (Dk. 82 Cem Ekinci), Harun Kavaklıdere (Dk. 73 Emre Şahin), Celal Dumanlı

Goller: Dk. 7 Ozan Sol, Dk. 45+2 Hüseyin Kala (Bodrum Belediyesi Bodrumspor), Dk. 80 (Penaltıdan) ve 89 Aleksic, Dk. 82 Pereira (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 37 Muhammet Özkal, Dk. 64 Erkan Değişmez (Bodrum Belediyesi Bodrumspor), Dk. 52 Ömer Şişmanoğlu (Evkur Yeni Malatyaspor)


MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında konuk ettiği TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 2-0 geriye düştüğü mücadelede 3-2 yendi.

7. dakikada Bodrum Belediyesi Bodrumspor öne geçti. Ceza sahası içerisinde rakibinden topu kapan Celal Dumanlı, meşin yuvarlağı Ozan Sol ile buluşturdu. Ozan, düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı: 0-1

45+2. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Celal Dumanlı'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Hüseyin Kala'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

76'ncı dakikada ceza sahasında Ömer Şişmanoğlu, rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. İlk anda oyunu devam ettiren maçın hakemi Volkan Bayarslan, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu yeniden inceledi ve penaltı noktasını gösterdi. 80'inci dakikada penaltıyı kullanan Aleksic, sol köşeden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2

82. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor skorda eşitliği sağladı. Ev sahibi ekibin sağ taraftan Aleksic'le kullandığı köşe atışında Ömer Şişmanoğlu, topu arka direğe aktardı. Bu bölümdeki Pereira'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2

89. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor öne geçti. Pereira'nın ceza sahasına ortasında iyi yükselen Aleksic topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak filelere gitti: 3-2

Karşılaşma, Evkur Yeni Malatyaspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 19:00
  1. Bodrum Belediyesi Bodrumspor
  2. Evkur Yeni Malatyaspor
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