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Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Spor

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Fenerbahçe: 4 - Sivas Belediyespor: 0 - Sarı-lacivertliler, adını 5. tura yazdırdı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 22:53:58 -
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Ülker

Hakemler: Sarper Barış Saka, Ömer Tevfik Özkoç, Murat Tuğberk Curbay

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Uğur Kaan Yıldız, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin (Dk. 46 Novak), Ozan Tufan (Dk. 46 Luiz Gustavo), Mert Hakan Yandaş (Dk. 76 Eyüp Akcan), Ferdi Kadıoğlu, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 46 Pelkas), Thiam, Samatta (Dk. 60 Ademi)

Sivas Belediyespor: Necati Yılmaz, Fatih Ayık (Dk. 87 Murat Akgül), Furkan Sağman, Abdulkadir Aksu, Muhsin Polat, Mustafa Aydın (Dk. 46 Ali Say), Şefki Çınar (Dk. 67 Muhammet Mustafa Gundak), Cumhur Yılmaztürk, Ozan Kılıçoğlu (Dk. 67 Abdullah Halman), Emre Şahin (Dk. 67 Volkan Eğri), Mustafa Türk

Goller: Dk. 41 ve Dk. 68 Thiam, Dk. 63 Pelkas, Dk. 73 Ademi (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 10 Fatih Ayık, Dk. 25 Ozan Kılıçoğlu (Sivas Belediyespor), Dk. 25 Serdar Aziz, Dk. 85 Gustavo (Fenerbahçe)


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Misli.com 2. Lig temsilcisi Sivas Belediyespor'u 4-0 yenerek adını 5. tura yazdırdı.

41. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan rakibinden sıyrılan Ferdi Kadıoğlu'nun arka direğe plase ortasına altıpas üzerinde iyi yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

63. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde Mert Hakan ile yaptığı verkaçla çizgiye inen Ferdi Kadıoğlu'nun sıfırdan yerden pasına şık bir topuk vuruşu yapan Pelkas, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

68. dakikada Fenerbahçe 3. golü buldu. Ceza yayı solunda rakibinden topu kapan Thiam'ın uzak direğe plase vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0.

73. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Soldan gelişen atakta ceza yayı dışında topla buluşan Mert Hakan, meşin yuvarlağı bekletmeden penaltı noktası gerisindeki Ademi'ye çıkardı. Ademi'nin kontrol ettikten sonraki vuruşunda top ağlara gitti: 4-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 4-0 galip ayrıldı.

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