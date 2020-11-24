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Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Spor

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Giresunspor: 1 - Niğde Anadolu FK: 1 - Giresunspor, penaltı atışları sonucunda rakibini 8-7 yenerek 5. tura yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-11-24 17:41:46 -
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Abdulkadir Döner, Mustafa Onur Özgenç

Giresunspor: Onurcan Piri, Kerem Kalafat, Helder Tavares, Sergen Piçinciol, İshak Doğan (Dk. 108 Fatih Yılmaz), Erolcan Akdağ, Uzodimma (Dk. 98 Hayrullah Bilazer), Milinkovic (Dk. 108 Alperen Aydın) , Traore, Madinda (Dk. 66 Diarra), Muhammed Himmet Ertürk

Niğde Anadolu FK: Ali Emre Yanar, Rıza Efendioğlu (Dk. 85 Şahan Akyüz), Metehan Yılmaz, Ali Mert Aydın, Atalay Yıldırım (Dk. 37 Onur Taha Takır), Barışcan Işık Altunbaş, Mustafa Emirhan Özyaşar, Aykut Çolakoğlu, Yücel Candemir (Dk. 99 Altar Han Hidayetoğlu), Berkay Samancı, Recep Yemişçi

Gol: Dk. 119 Muhemmed Himmet Ertürk (Giresunspor), Dk. 116 Recep Yemişci (Niğde Anadolu FK)

Sarı kartlar: Dk. 14 Berkay Samancı, Dk. 79 Ali Emre Yanar (Niğde Anadolu FK)


GİRESUN (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda normal süresi 0-0, uzatmaları ise 1-1 biten maçta Giresunspor, penaltı atışlarında Niğde Anadolu FK'ye 8-7 üstünlük sağlayarak 5. tura yükseldi.


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