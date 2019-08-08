Futbol: Viktor Bannikov Turnuvası Turnuvada mücadele edecek 17 Yaş Altı Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı



İSTANBUL (AA) - Ukrayna'da düzenlenecek Viktor Bannikov Turnuvası'nda mücadele edecek 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı takım, 25-31 Ağustos'ta gerçekleştirilecek turnuvada B Grubu'nda Belarus, Slovakya ve Litvanya ile karşılaşacak. Teknik direktör Mehmet Yıldırım yönetimindeki 17 Yaş Altı Milli Takım'ın aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor: Kaleciler: Ahmet Çağrı Güney (Bursaspor), Atalay Gökçe (Gençlerbirliği) Defans: Ravil Tagir (Altınordu), Ahmet Gülay (Beşiktaş), Kadir Arslan (Bursaspor), Emin Bayram, Yusuf Erdem Gümüş (Galatasaray), Abdullah Şahindere (Gençlerbirliği), Ahmetcan Kaplan (Trabzonspor) Orta saha: Yiğit Emre Çeltik, Polat Abay, Abdullah Soğucak (Altınordu), Tuğbey Akgün, Ömer Turan Görgüç (Bursaspor), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe), Bartuğ Elmaz, Selman Faruk Dibek (Galatasaray), Emre Demir (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Forvet: Efecan Barlık (Ci Group Buca), Abdulsamet Kaya (Konyaspor).

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