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Futbol: Uluslararası Starway Turnuvası

- Turnuvada mücadele edecek 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı

07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:28
Futbol: Uluslararası Starway Turnuvası


İSTANBUL (AA) - Rusya'da 21-25 Ağustos'ta düzenlenecek Uluslararası Starway Turnuvası'nda mücadele edecek 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, turnuvada 21 Ağustos'ta Özbekistan, 23 Ağustos'ta Rusya, 25 Ağustos'ta da Sırbistan ile karşılaşacak.

Teknik direktör Mehmet Hacıoğlu yönetimindeki ay-yıldızlı takımın aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Efe Kaan Yıldız (Altınordu), Emre Bilgin (Beşiktaş)

Defans: Ali Şahin Yılmaz, Efe Birinci (Trabzonspor), Berke Kılıç (Altınordu), Egemen Tutar (Beşiktaş), Emir Ortakaya (Gençlerbirliği), Emir Tintiş, Ersin Yılmaz (Galatasaray)

Orta saha: Ahmet Karademir (Konyaspor), Buğra Çağlıyan (Eskişehirspor), Burak İnce (Altınordu), Cem Özgener (Altay), Emirhan İlkhan (Beşiktaş), Mustafa Erdilman (Antalyaspor), Ulusoy Mert Kabasakal (Gençlerbirliği)

Forvet: Batın Öztürk (Trabzonspor), Melih Bostan (Fenerbahçe)

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:28
  1. 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı
  2. Futbol
  3. Uluslararası Starway Turnuvası

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