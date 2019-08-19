Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda ilk maçlar, yarın ve 21 Ağustos Çarşamba günü oynanacak



İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turunun ilk ayağı, yarın ve 21 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak ekipler, 27-28 Ağustos'taki rövanşların ardından belli olacak.

Play-off turunda tamamı TSİ 22.00'de başlayacak maçlar şöyle:

Yarın: LASK (Avusturya) - Club Brugge (Belçika) APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Ajax (Hollanda) Cluj (Romanya) - Slavia Prag (Çekya)

21 Ağustos Çarşamba: Olympiakos (Yunanistan) - Krasnodar (Rusya) Young Boys (İsviçre) - Kızılyıldız (Sırbistan) Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Rosenborg (Norveç)







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