Futbol: UEFA Bölgeler Kupası İstanbul Bölge Karması, Fransa temsilcisi Ligue de Normandie'yi 2-1 yenerek A Grubu'nda 2'de 2 yaptı



İSTANBUL (AA) - Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen UEFA Bölgeler Kupası finallerinde mücadele eden İstanbul Bölge Karması, Fransa ekibi Ligue de Normandie'yi 2-1 yendi. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Hankofen Stadı'nda oynanan A Grubu ikinci hafta karşılaşmasını İstanbul Bölge Karması, Umut Aydın ve Caner Güner'in golleriyle 2-1 kazandı. Ligue de Normandie, müsabakada 3 kırmızı kart görerek karşılaşmayı 8 kişiyle tamamladı. Fransa temsilcisinin tek golünü ise Abdejalil Sahloune kaydetti. Türk temsilcisi, gruptaki ilk karşılaşmasında West Slovakia'yı 3-1 yenmişti. A Grubu'nda 2'de 2 yapan İstanbul Bölge Karması, gruptaki son maçında 23 Haziran Pazar günü ev sahibi ekiplerinden Bavaria ile karşılaşacak.



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