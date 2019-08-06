Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Ligde 3. eleme turu, 3 maçla başladı



İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 3. eleme turu ilk ayağında 3 karşılaşma tamamlandı. Ligde yarın bir, 8 Ağustos Perşembe günü ise 32 maç yapılacak ve turun ilk ayağı sona erecek. Trabzonspor, Çekya temsilcisi Sparta Prag, Yeni Malatyaspor da Sırbistan ekibi Partizan ile perşembe günü deplasmanda karşılaşacak. Play-off turuna yükselecek ekipler, 13-15 Ağustos tarihlerindeki rövanşların ardından belli olacak. Günün alınan sonuçları şöyle: Ararat (Ermenistan) - Saburtalo (Gürcistan): 1-2 Riga (Letonya) - HJK Helsinki (Finlandiya): 1-1 Sutjeska (Karadağ) - Linfield (Kuzey İrlanda): 1-2



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