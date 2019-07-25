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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

- Yeni Malatyaspor: 1 - Olimpija Ljubljana: 1

25 Temmuz 2019 Perşembe 21:04
Futbol: UEFA Avrupa Ligi


Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Joaho Pinheiro, Rui Tavares, Bruno Rodrigues (Portekiz)

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadabe, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Bifouma, Donald, Nuri Aydın, Fofana, Jahovic

Olimpija Ljubljana: Vidmar, Jurcevic, Samardzic, Bagnack, Boakye, Suljic, Brkic, Tomic, Savic, Vukusic, Çekiçi

Goller: Dk. 13 Vukusic (Olimpija Ljubljana), Dk. 20 Mina (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Çekiçi (Olimpija Ljubljana)


MALATYA (AA) - UEFA Avrupa Ligi 2. ön elemedeki Yeni Malatyaspor-Olimpija Ljubljana maçının ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

4. dakikada Fofana'nın sağ kanattan yaptığı ortayı ceza sahası içinde karşılayan Jahovic'in vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

13. dakikada konuk takım öne geçti. Çekiçi'nin sağ kanattan ceza sahası içerisine yerden ortasına Vukusic'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

20. dakikada Yeni Malatyaspor eşitliği sağladı. Mina'nın uzak mesafeden sert vuruşunda meşin yuvarlak Bifouma'ya çarparak filelere gitti: 1-1.

22. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Savic'in sol çaprazdan çektiği sert şutu kaleci Farnolle çıkardı. Top, tekrar Savic'e çarparak auta gitti.

45. dakikada Chebake'nin sağ kanatan yaptığı ortada topla buluşan Jahovic'in vuruşunda top kaleci Vidmar'a çarparak kornere gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Öte yandan maçın 20. dakikasında Yeni Malatya Stadı'na gelen A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de müsabakayı takip etti.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 21:04
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