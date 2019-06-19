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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

- Yeni Malatyaspor, 2. eleme turunda Olimpija Ljubljana-Rigas eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak

19 Haziran 2019 Çarşamba 15:37
Futbol: UEFA Avrupa Ligi


İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi 2019-2020 sezonu 2. eleme turu kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde Türkiye'den Yeni Malatyaspor da yer aldı.

Yeni Malatyaspor, 2. eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile Letonya ekibi Rigas arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

Organizasyonda 2. eleme turu ilk karşılaşmaları 25 Temmuz, rövanşları da 1 Ağustos'ta oynanacak.


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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 15:37
  1. Futbol
  2. UEFA Avrupa Ligi
  3. Yeni Malatyaspor

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