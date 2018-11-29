Futbol: UEFA Avrupa Ligi
- Sarpsborg: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)29 Kasım 2018 Perşembe 23:52
Stat: Sarpsborg
Hakemler: Harald Lechner, Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch (Avusturya)
Sarpsborg: Vasyutin, Tveita, Horn, Tamm, Thomassen, Halvorsen, Nielsen, Zachariassen, Heintz, Muhammed, Mortensen
Beşiktaş: Karius, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Vida, Caner Erkin, Adriano, Oğuzhan Özyakup, Ljajic, Lens, Mustafa Pektemek, Larin
Goller: Dk. 1 Muhammed, Dk. 6 Heintz (Sarpsborg)
İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta maçında Norveç ekibi Sarpsborg ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
1. dakikada Sarpsborg 1-0 öne geçti. Ani gelişen atakta savunmanın arkasına atılan topla buluşan Muhammed, kaleci Karius'u çalımlayarak topu boş kaleye gönderdi: 1-0
6. dakikada Sarpsborg'un ikinci golü geldi. Beşiktaş yarı sahasının ortasında topla buluşan Heintz'ın uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0
9. dakikada Beşiktaş savunmasının uzaklaştıramadığı topla ceza sahası içinde buluşan Muhammed, kaleciyle karşı karşıya kaldı, bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
21. dakikada ceza sahası sol çaprazında Ljajic'in pasıyla buluşan Adriano'nun sert şutunda kaleci gole izin vermedi.
27. dakikada Adriano'nun ceza sahası dışından çektiği şut kaleci Vasyutin'de kaldı.
35. dakikada Lens'in sağdan ortaladığı topla arka direkte buluşan Ljajic'in şutunu Horn çizgi üzerinde engelleyerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
39. dakikada sağdan yapılan ortada topu uzaklaştırmaya çalışan Dorukhan Toköz'ün müdahalesi yetersiz kaldı. Altıpasın sol çaprazında topla buluşan Mortensen'in vuruşunda Karius golü engelledi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Sarpsborg'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
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