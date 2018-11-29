Futbol: UEFA Avrupa Ligi

ANKARA (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının 5. haftasında konuk ettiği Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, D Grubu'nu ikinci sırada tamamlamayı garantileyerek üst tura yükseldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun 5. haftasında, TSİ 20.55'te başlayan grup karşılaşmaları sona erdi.

Organizasyonda mücadele eden Türk takımlarından D Grubu'nda Fenerbahçe, konuk ettiği Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile golsüz berabere kaldı.

Sarı-lacivertliler, bu sonuçla 8 puanla grubunu ikinci sırada tamamlamayı garantileyerek son 32 turuna kaldı. Dinamo Zagreb ise 13 puanla lider unvanıyla üst tur bileti aldı.

Grubun diğer mücadelesinde Anderlecht, konuk ettiği Spartak Trnava ile 0-0 berabere kaldı. İki ekip de turnuvaya veda etti.

J Grubu'nda mücadele eden Akhisarspor ise Rusya deplasmanında Krasnodar'a 2-1 yenildi. Grupta puanı bulunmayan Akhisarspor, bu sonuçla son sırada kaldı ve Avrupa arenasına veda etti. 12 puan ve maç fazlasıyla lider Krasnodar ise üst tura kalmayı garantiledi.

Türk hakem Halis Özkahya'nın düdük çaldığı B Grubu karşılaşmasında İskoçya ekibi Celtic, 42. dakikada Scott Sinclair'in golüyle konuk olduğu Norveç temsilcisi Rosenborg'u 1-0 mağlup ederek üst tura kalmak için önemli bir avantaj yakaladı.

F Grubu'nda İtalya temsilcisi Milan, konuk ettiği Lüksemburg ekibi Dudelange'ı 5-2 mağlup ederken, ev sahibi ekipte forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu takımının üçüncü golüne imza attı.





- Üst tura kalanlar





B Grubu'nda konuk ettiği Leipzig'i 1-0 yenen Avusturya'dan Salzburg lider olarak, C Grubu'nda konuk ettiği Kopenhag'ı 1-0'la geçen Rusya'dan Zenit birinci olarak, D Grubu'nda Dinamo Zagreb ve Fenerbahçe, E Grubu'nda Azerbaycan ekibi Karabağ'ı 6-1 yenen Portekiz'den Sporting Lizbon ikinci olarak, F Grubu'nda Olympiakos'u 1-0 yenen İspanya'dan Real Betis, J Grubu'nda Krasnodar üst tura çıkmayı garantileyen takımlar oldu.

A Grubu'nda Almanya'dan Bayer Leverkusen ve İsviçre'den Zürih, E Grubu'nda İngiltere'den Arsenal, daha önce gruptan çıkmayı garantilemişti.



Alınan sonuçlar şöyle:





- A Grubu





Bayer Leverkusen (Almanya) - Ludogorets (Bulgaristan): 1-1

Zürih (İsviçre) - AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-2





- B Grubu

Rosenborg (Norveç) - Celtic (İskoçya): 0-1

Salzburg (Avusturya) - Leipzig (Almanya): 1-0





- C Grubu

Bordeaux (Fransa) - Slavia Prag (Çekya): 2-0

Zenit (Rusya) - Kopenhag (Danimarka): 1-0







- D Grubu

Fenerbahçe - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-0

Anderlecht (Belçika) - Spartak Trnava (Slovakya): 0-0







- E Grubu

Vorskla Poltava (Ukrayna) - Arsenal (İngiltere): 0-3

Karabağ (Azerbaycan) - Sporting Lizbon (Portekiz): 1-6





- F Grubu

Real Betis (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan): 1-0



Milan (İtalya) - Dudelange (Lüksemburg): 5-2





- J Grubu

Krasnodar (Rusya) - Akhisarspor: 2-1





- L Grubu

BATE (Belarus) - Vidi (Macaristan): 2-0







