Futbol: UEFA Avrupa Ligi





Stat: Krasnodar

Hakemler: Ivaylo Stoyanov, Ivo Kolev, Georgi Doynov (Bulgaristan)

Krasnodar: Safonov, Petrov, Martynovich, Spajic, Ramirez, Gazinski, Kabore, Cueva (Dk. 70 Suleymanov), Wanderson, Ari (Dk. 72 Pereyra), Stotski (Dk.46 Ignatyev)

Akhisarspor: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Sissoko, Güray Vural, Vrsajevic, Aykut Çeviker (Dk. 72 Eray Ataseven), Serginho (Dk. 84 Kadir Keleş), Regattin, Manu (Dk. 42 Onur Ayık), Helder Barbosa

Goller: Dk. 24 Serginho (Akhisarspor), Dk. 48 Gazinski, Dk. 57 Ari (Krasnodar)

Sarı kartlar: Dk. 19 Stotski, Dk. 37 Ari (Krasnodar), Dk. 40 Sissoko, Dk. 68 Serginho, Dk. 90 Güray Vural (Akhisarspor)





İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi J Grubu beşinci haftasında Akhisarspor, Rusya'nın Krasnodar takımına 2-1 mağlup oldu.

48. dakikada Petrov'un sağdan ortasında altıpasta topla buluşan Gazinski, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-1

57. dakikada Akhisarspor geriye düştü. Krasnodar, ceza yayı içinde topla buluşan Ari'nin aşırtma vuruşunda topun filelerle bir kez daha buluşmasıyla 2-1 öne geçti.

84. dakikada Vrsajevic'in sağdan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Onur Ataseven'in gelişine sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Akhisarspor, karşılaşmadan da 2-1 mağlup ayrıldı.



