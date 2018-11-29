Futbol: UEFA Avrupa Ligi
- Fenerbahçe: 0 - Dinamo Zagreb: 029 Kasım 2018 Perşembe 22:56
Stat: Ülker
Hakemler: Robert Schörgenhofer, Markus Gutschi, Roland Riedel (Avusturya)
Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Barış Alıcı, Jailson, Ferdi Elmas, Benzia, Valbuena, Frey
Dinamo Zagreb: Livakovic, Stojanovic, Theophile Catherine, Dilaver, Rrahmani, Gojak, Ademi, Dani Olmo, Hajrovic (Dk. 90+1 Kadzior), Gavranovic (Dk. 62 Petkovic), Orsic (Dk. 64 Sunjic)
Sarı kartlar: Dk. 11 Frey, Dk. 39 Isla, Dk. 59 Neustaedter, Dk. 90+3 Eljif Elmas (Fenerbahçe), Dk. 36 Ademi, Dk. 44 Rrahmani, Dk. 88 Sunjic (Dinamo Zagreb)
İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. haftasında Fenerbahçe, Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile 0-0 berabere kaldı.
Sarı-lacivertliler, bu sonucun ardından son maç öncesinde gruptan çıkmayı garantiledi.
54. dakikada soldan topla hareketlenen Valbuena'nın ortasında penaltı noktasında iyi yükselen Frey'in kafa vuruşunda top auta gitti.
74. dakikada Petkovic'in ceza yayı içinden sol ayağıyla plase vuruşunda kaleci Harun topu kornere çeldi.
77. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın soldan ortasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Barış Alıcı'nın vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.
87. dakikada Ademi'nin pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Stojanovic'in vuruşunda top direğe çarparak auta çıktı.
Maçta başka pozisyon olmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
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