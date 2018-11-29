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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

- Fenerbahçe: 0 - Dinamo Zagreb: 0

29 Kasım 2018 Perşembe 22:56
Futbol: UEFA Avrupa Ligi


Stat: Ülker

Hakemler: Robert Schörgenhofer, Markus Gutschi, Roland Riedel (Avusturya)

Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Barış Alıcı, Jailson, Ferdi Elmas, Benzia, Valbuena, Frey

Dinamo Zagreb: Livakovic, Stojanovic, Theophile Catherine, Dilaver, Rrahmani, Gojak, Ademi, Dani Olmo, Hajrovic (Dk. 90+1 Kadzior), Gavranovic (Dk. 62 Petkovic), Orsic (Dk. 64 Sunjic)

Sarı kartlar: Dk. 11 Frey, Dk. 39 Isla, Dk. 59 Neustaedter, Dk. 90+3 Eljif Elmas (Fenerbahçe), Dk. 36 Ademi, Dk. 44 Rrahmani, Dk. 88 Sunjic (Dinamo Zagreb)


İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. haftasında Fenerbahçe, Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile 0-0 berabere kaldı.

Sarı-lacivertliler, bu sonucun ardından son maç öncesinde gruptan çıkmayı garantiledi.

54. dakikada soldan topla hareketlenen Valbuena'nın ortasında penaltı noktasında iyi yükselen Frey'in kafa vuruşunda top auta gitti.

74. dakikada Petkovic'in ceza yayı içinden sol ayağıyla plase vuruşunda kaleci Harun topu kornere çeldi.

77. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın soldan ortasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Barış Alıcı'nın vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.

87. dakikada Ademi'nin pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Stojanovic'in vuruşunda top direğe çarparak auta çıktı.

Maçta başka pozisyon olmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 22:56
  1. Dinamo Zagreb
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