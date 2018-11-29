THY- Banjul
0553 313 94 23

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

- Fenerbahçe: 0 - Dinamo Zagreb: 0 (İlk yarı)

29 Kasım 2018 Perşembe 21:51
Futbol: UEFA Avrupa Ligi


Stat: Ülker

Hakemler: Robert Schörgenhofer, Markus Gutschi, Roland Riedel (Avusturya)

Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Barış Alıcı, Jailson, Ferdi Elmas, Benzia, Valbuena, Frey

Dinamo Zagreb: Livakovic, Stojanovic, Theophile Catherine, Dilaver, Rrahmani, Gojak, Ademi, Dani Olmo, Hajrovic, Gavranovic, Orsic

Sarı kartlar: Dk. 11 Frey, Dk. 39 Isla (Fenerbahçe), Dk. 36 Ademi, Dk. Rrahmani (Dinamo Zagreb)


İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. haftasında Fenerbahçe ile Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

10. dakikada Stojanovic'in ceza sahası dışından sert şutunda ceza sahası içinde bulunan Gavranovic'e çarpan top kaleye giderken yön değiştirdi. Kaleci Harun Tekin, kontrpiyede kalmasına rağmen meşin yuvarlağı kontrol etti.

17. dakikada Valbuena'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Benzia'nın vuruşunda savunmada Stojanovic topa müdahale etti ve meşin yuvarlak kornere gitti.

33. dakikada sağdan topla hareketlenen Barış Alıcı'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Frey'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten farklı şekilde auta çıktı.

43. dakikada soldan ceza sahası içine giren Hasan Ali Kaldırım'ın yerden ortasında Barış Alıcı'dan önce savunma müdahale ederek, topu kornere gönderdi.

Aynı dakikada Valbuena ile kullanılan köşe vuruşunda altıpas üzerinde iyi yükselen Skrtel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.


Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 21:51
  1. Dinamo Zagreb
  2. Fenerbahçe
  3. Futbol
  4. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara'da terör eylemi gerçekleştirileceği iddiaları
    1. Ankara'da terör eylemi..
    2. Ufuk Sarıca'dan zafer açıklaması:..
    3. Gazze'de İsrail'in yaraladığı binlerce..
    4. Ahmet Davutoğlu: Kimse düşmanlık..
    5. Macron'dan kritik hamle! Onunla..
    6. Bu alışkanlıklar enerjimizi düşürüyor!
    7. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    8. Uyumadan önce neden su içmeliyiz?
    9. Ankara Valiliğinden 'terör eylemi'..
    10. Vatandaşlar mağdur, o ilaç hala..
    11. Cilt kuruluğu nasıl önlenir?
    12. Doğum sonrası kilolardan bu..
    13. Libya'da hava saldırısı: 10 ölü
    14. Alkollü yakalanan pilotun cezası belli..
    15. Stres kadınlarda Alzheimer riskini..
    16. "Afrika'daki mülteci krizinde..
    17. Kırıklar hakkında doğru bilinen..
    18. Makinede boyanan çamaşırlar kendi..
    19. Sporcu çocuk hangi besinleri tüketmeli?
    20. CHP'de o isimler konuşuluyor! İşte 3..
    Ankara'daki o belediye Gökçek'e verilecek
    Ankara'daki o belediye Gökçek'e verilecek
    Kuzey Irak'a girdik! Kontrol bizde
    Kuzey Irak'a girdik! Kontrol bizde
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    Anlaşma imzalandığını açıkladı! 'Hedefte Türkiye ve Rusya var'
    Anlaşma imzalandığını açıkladı! 'Hedefte Türkiye ve Rusya var'
    Bunu yapanın maaşı, yüzde 10 artacak! Sadece bir dilekçe ile...
    Bunu yapanın maaşı, yüzde 10 artacak! Sadece bir dilekçe ile...

    Günün Karikatürü

    30 Kasım 2018
    Montundan çıktı 340 bin TL ceza yedi
    Montundan çıktı 340 bin TL ceza yedi
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?