Futbol: UEFA Avrupa Ligi





Stat: Ülker

Hakemler: Robert Schörgenhofer, Markus Gutschi, Roland Riedel (Avusturya)

Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Barış Alıcı, Jailson, Ferdi Elmas, Benzia, Valbuena, Frey

Dinamo Zagreb: Livakovic, Stojanovic, Theophile Catherine, Dilaver, Rrahmani, Gojak, Ademi, Dani Olmo, Hajrovic, Gavranovic, Orsic

Sarı kartlar: Dk. 11 Frey, Dk. 39 Isla (Fenerbahçe), Dk. 36 Ademi, Dk. Rrahmani (Dinamo Zagreb)





İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. haftasında Fenerbahçe ile Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

10. dakikada Stojanovic'in ceza sahası dışından sert şutunda ceza sahası içinde bulunan Gavranovic'e çarpan top kaleye giderken yön değiştirdi. Kaleci Harun Tekin, kontrpiyede kalmasına rağmen meşin yuvarlağı kontrol etti.

17. dakikada Valbuena'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Benzia'nın vuruşunda savunmada Stojanovic topa müdahale etti ve meşin yuvarlak kornere gitti.

33. dakikada sağdan topla hareketlenen Barış Alıcı'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Frey'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten farklı şekilde auta çıktı.

43. dakikada soldan ceza sahası içine giren Hasan Ali Kaldırım'ın yerden ortasında Barış Alıcı'dan önce savunma müdahale ederek, topu kornere gönderdi.

Aynı dakikada Valbuena ile kullanılan köşe vuruşunda altıpas üzerinde iyi yükselen Skrtel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.





