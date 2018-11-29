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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

- Krasnodar: 0 - Akhisarspor: 1 (İlk yarı)

29 Kasım 2018 Perşembe 21:51
Futbol: UEFA Avrupa Ligi


Stat: Krasnodar

Hakemler: Ivaylo Stoyanov, Ivo Kolev, Georgi Doynov (Bulgaristan)

Krasnodar: Safonov, Petrov, Martynovich, Spajic, Ramirez, Gazinski, Kabore, Cueva, Wanderson, Ari, Stotski

Akhisarspor: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Sissoko, Güray Vural, Vrsajevic, Aykut Çeviker, Serginho, Regattin, Manu (Dk. 42 Onur Ayık), Helder Barbosa

Gol: Dk. 24 Serginho (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Stotski, Dk. 37 Ari (Krasnodar), Dk. 40 Sissoko (Akhisarspor)


İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi J Grubu beşinci haftasında Rusya'nın Krasnodar ile Akhisarspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısını, Türk temsilcisi 1-0 önde tamamladı.

6. dakikada Wanderson'un yerden sert şutunda kaleci Lukac, topu kornere tokatladı.

24. dakikada Akhisarspor, soldan kazandığı korner atışında golü buldu. Güray Vural'ın kullandığı korner atışında ön direkte Helder Barbosa'nın kafayla aşırttığı topu önünde bulan Serginho'nun bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1

25. dakikada rakip savunmanın hatasında topu alan Manu, ceza alanı içine girdiği anda yerden sert vurdu ancak kaleci meşin yuvarlağı kontrol etti.

38. dakikada Stotski'nin soldan ortasında Akhisarspor ceza alanı içinde kafalardan seken topla buluşan Petrov'un şık vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü. Akhisarspor, daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.




Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 21:51
  1. Akhisarspor
  2. Futbol
  3. ilk yarı
  4. Krasnodar
  5. UEFA Avrupa Ligi

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