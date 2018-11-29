Futbol: UEFA Avrupa Ligi





ANKARA (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının 5. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev üst tura yükseldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun 5. haftasında, TSİ 18.50'de başlayan gruplardaki iki karşılaşma sona erdi.

K Grubu'nda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev, deplasmanda Kazakistan ekibi Astana'yı 29. dakikada Benjamin Verbic'in golüyle 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla puanını 11'e çıkartan Dinamo Kiev, grubu lider tamamlamayı garantileyerek adını son 32 turuna yazdırdı.

G Grubu'nda ise Rapid Wien, Rusya deplasmanında Spartak Moskova'yı 2-1 yendi. Avusturya temsilcisine galibiyeti getiren golleri, 80. dakikada milli futbolcu Mert Müldür ve 90+1'inci dakikada Philipp Schobesberger atarken, Rus ekibinin tek golünü ise 20. dakikada Ze Luis kaydetti.

Bu sonuçla Rapid Wien, puanı 7'ye çıkararak maç fazlasıyla grup liderliğine yükseldi.