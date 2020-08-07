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Spor

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Wolverhampton ve Basel çeyrek finale yükselen son takımlar oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-07 00:07:30 -
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

ANKARA (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında ertelenen son 16 turu karşılaşmaları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında, son 16 turu iki müsabaka ile sona erdi. Manchester United, Inter, Shakhtar Donetsk, Kopenhag, Sevilla ve Bayer Leverkusen'in ardından Wolverhampton ve Basel çeyrek finale yükselen son takımlar oldu.

İngiltere temsilcisi Wolverhampton, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Yunanistan ekibi Olympiakos'u evinde 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Wolverhampton'a galibiyeti getiren golü 8. dakikada penaltından Raul Jimenez attı.

Gecenin diğer maçında İsviçre'nin Basel takımı, deplasmanda 3-0 yendiği Alman ekibi Eintracht Frankfurt'u konuk etti. Basel, Fabian Frei'ın 88. dakikadaki golüyle karşılaşmayı 1-0 kazanarak son 8 takım arasına kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları 10-11 Ağustos'ta tek maç eleme usulüne göre Almanya'da oynanacak.

Çeyrek final eşleşmeleri ise şu şekilde:

Manchester United (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka)

Inter (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya)

Wolverhampton (İngiltere) - Sevilla (İspanya)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Basel (İsviçre)

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