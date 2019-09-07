Futbol: Toplu sonuç - TFF 3. Lig'in 2. haftası, 2 ve 3. Gruplarda oynanan birer mücadeleyle tamamlandı



İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'in 2. haftası, 2 ve 3. Gruplarda oynanan birer mücadeleyle sona erdi. Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: 2. Grup:

Kocaelispor-Fethiyespor: 1-0 3. Grup: Diyarbekirspor-Modafen: 6-0

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