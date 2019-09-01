Futbol: Toplu sonuç
- TFF 3. Lig bugün oynanan maçlarla devam etti. 1. ve 2. Grup'ta 6'şar müsabaka oynanırken, 3. Grup'ta tüm maçlar tamamlandı01 Eylül 2019 Pazar 20:41
İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de ilk hafta maçları bugün oynanan müsabakalarla devam etti.
1. ve 2. Grup'ta 6'şar karşılaşma oynanırken 3. Grup'ta tüm müsabakalar sona erdi.
- Haftanın sonuçları
Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Artvin Hopaspor-Yomraspor: 0-0
Yeni Orduspor-68 Aksaray Belediyespor: 0-0
Karbel Karaköprü Belediyespor-Şile Yıldızspor: 2-1
Serik Belediyespor-Anagold 24 Erzincanspor: 3-1
Düzcespor-Kızılcabölükspor: 1-0
Tokatspor-Çatalcaspor: 1-2
2. Grup:
Ofspor-Erbaaspor: 1-1
Elazığ Belediyespor-Ağrı 1970: 1-1
Payasspor-Kocaelispor: 0-1
Cizrespor-Kemerspor 2003: 1-0
Turgutluspor-Fatsa Belediyespor: 1-0
Belediye Derincespor-1877 Alemdağspor: 2-0
3. Grup:
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Bayrampaşa: 0-1
Batman Petrolspor-1954 Kelkit Belediyespor: 2-1
Nevşehir Belediyespor-Diyarbekirspor: 1-1
Yozgatspor 1959-Osmaniyespor: 0-0
Karacabey Belediyespor-Pazarspor: 0-0
Gölcükspor-Altındağ Belediyespor: 0-2
Muğlaspor-Nazilli Belediyespor: 1-1
Halide Edip Adıvarspor-Somaspor: 1-2
Modafen-Darıca Gençlerbirliği: 0-1
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