Futbol: Toplu sonuç - TFF 3. Lig bugün oynanan maçlarla devam etti. 1. ve 2. Grup'ta 6'şar müsabaka oynanırken, 3. Grup'ta tüm maçlar tamamlandı



İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de ilk hafta maçları bugün oynanan müsabakalarla devam etti. 1. ve 2. Grup'ta 6'şar karşılaşma oynanırken 3. Grup'ta tüm müsabakalar sona erdi.

- Haftanın sonuçları

Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: 1. Grup: Artvin Hopaspor-Yomraspor: 0-0 Yeni Orduspor-68 Aksaray Belediyespor: 0-0 Karbel Karaköprü Belediyespor-Şile Yıldızspor: 2-1 Serik Belediyespor-Anagold 24 Erzincanspor: 3-1 Düzcespor-Kızılcabölükspor: 1-0 Tokatspor-Çatalcaspor: 1-2

2. Grup: Ofspor-Erbaaspor: 1-1 Elazığ Belediyespor-Ağrı 1970: 1-1 Payasspor-Kocaelispor: 0-1 Cizrespor-Kemerspor 2003: 1-0 Turgutluspor-Fatsa Belediyespor: 1-0 Belediye Derincespor-1877 Alemdağspor: 2-0

3. Grup: Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Bayrampaşa: 0-1 Batman Petrolspor-1954 Kelkit Belediyespor: 2-1 Nevşehir Belediyespor-Diyarbekirspor: 1-1 Yozgatspor 1959-Osmaniyespor: 0-0 Karacabey Belediyespor-Pazarspor: 0-0 Gölcükspor-Altındağ Belediyespor: 0-2 Muğlaspor-Nazilli Belediyespor: 1-1 Halide Edip Adıvarspor-Somaspor: 1-2 Modafen-Darıca Gençlerbirliği: 0-1

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