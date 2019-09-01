Futbol: Toplu sonuç - TFF 2. Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftası Beyaz Grup'ta 2, Kırmızı Grup'ta 1 maç dışında tamamlandı.



İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Beyaz Grup'ta 7 maç oynandı. İlk haftaya dün oynanan müsabakalarla başlayan Kırmızı Grup'ta ise 1 maç dışında karşılaşmalar tamamlandı.

Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

- Beyaz Grup

Gümüşhanespor-Samsunspor: 0-2 Yeni Çorumspor-1922 Konyaspor: 1-0 BAK Spor-Şanlıurfaspor: 2-0 Kırklarelispor-İnegölspor: 1-1 Manisa Futbol Kulübü-Zonguldak Kömürspor: 1-0 Pendikspor-Sarıyer: 0-1 Amed Sportif Faaliyetler-Sancaktepe: 1-2

- Kırmızı Grup

Bayburt Özel İdare-Birevim Elazığspor: 3-1 Vanspor-Bandırmaspor: 2-2 Kastamonuspor 1966-Tuzlaspor: 0-2 Ankara Demirspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 3-2 Eyüpspor-Kırşehir Belediyespor: 0-2 Uşakspor-Kahramanmaraşspor: 1-0







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