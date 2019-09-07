Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm - 1. Grup'ta Serik Belediyespor, 2. Grup'ta Turgutluspor, 3. Grup'ta ise Somaspor haftayı ilk sırada tamamladı



İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de ikinci hafta maçları sona erdi.

1. Grup'ta Serik Belediyespor, 2. Grup'ta Turgutluspor, 3. Grup'ta ise Somaspor haftayı ilk sırada tamamladı. - Puan durumu

Ligde ikinci haftanın ardından iki grupta puan durumu şöyle oluştu:

1. Grup:

Takımlar O G B M A Y AV P ------------------------------ --- --- --- --- --- --- --- --- 1. SERİK BELEDİYESPOR 2 2 0 0 5 2 3 6 2. ARTVİN HOPASPOR 2 1 1 0 5 3 2 4 3. Cİ GROUP BUCA 2 1 1 0 5 3 2 4 4. ÇATALCASPOR 2 1 1 0 3 2 1 4 5. ERZİNSPOR 2 1 1 0 2 1 1 4 6. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 2 1 1 0 2 1 1 4 7. DÜZCESPOR 2 1 1 0 1 0 1 4 8. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 2 0 2 0 1 1 0 2 9. YENİ ORDUSPOR 2 0 2 0 0 0 0 2 10. YOMRASPOR 2 0 2 0 0 0 0 2 11. 68 AKSARAY BELEDİYESPOR 2 0 1 1 1 2 -1 1 12. ŞİLE YILDIZSPOR 2 0 1 1 1 2 -1 1 13. TOKATSPOR 2 0 1 1 1 2 -1 1 14. SİLİVRİSPOR 2 0 1 1 0 1 -1 1 15. ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ 2 0 1 1 2 4 -2 1 16. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 2 0 1 1 1 3 -2 1 17. KIZILCABÖLÜKSPOR 2 0 0 2 3 6 -3 0 18. MANİSASPOR 2 0 2 0 0 0 0 -4

Not: Manisaspor'un 6 ceza puanı bulunuyor.

2. Grup: Takımlar O G B M A Y AV P -------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. TURGUTLUSPOR 2 2 0 0 4 1 3 6 2. BELEDİYE DERİNCESPOR 2 2 0 0 3 0 3 6 3. KOCAELİSPOR 2 2 0 0 2 0 2 6 4. AĞRI 1970 2 1 1 0 2 1 1 4 5. ERBAASPOR 2 1 1 0 2 1 1 4 6. FETHİYESPOR 2 1 0 1 3 1 2 3 7. KOZANSPOR 1 1 0 0 2 1 1 3 8. EROKSPOR 2 1 0 1 3 3 0 3 9. 1877 ALEMDAĞSPOR 2 1 0 1 1 2 -1 3 10. CİZRESPOR 2 1 0 1 1 3 -2 3 11. ELAZIĞ BELEDİYESPOR 1 0 1 0 1 1 0 1 12. KARŞIYAKA 2 0 1 1 2 3 -1 1 13. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 2 0 1 1 1 2 -1 1 14. OFSPOR 2 0 1 1 1 2 -1 1 15. FATSA BELEDİYESPOR 2 0 0 2 0 2 -2 0 16. PAYASSPOR 2 0 0 2 0 2 -2 0 17. KEMERSPOR 2003 2 0 0 2 1 4 -3 0

3. Grup: Takımlar O G B M A Y AV P ------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. SOMASPOR 2 2 0 0 3 1 2 6 2. DİYARBEKİRSPOR 2 1 1 0 7 1 6 4 3. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 2 1 1 0 6 2 4 4 4. ALTINDAĞ BELEDİYESPOR 2 1 1 0 5 3 2 4 5. KARACABEY BELEDİYESPOR 2 1 1 0 2 1 1 4 6. YOZGATSPOR 1959 2 1 1 0 2 1 1 4 7. HALİDE EDİP ADIVARSPOR 2 1 0 1 2 2 0 3 8. BAYRAMPAŞA 2 1 0 1 1 1 0 3 9. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 2 1 0 1 1 1 0 3 10. GÖLCÜKSPOR 2 1 0 1 1 2 -1 3 11. BATMAN PETROLSPOR 2 1 0 1 3 6 -3 3 12. MUĞLASPOR 2 0 2 0 4 4 0 2 13. NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 2 0 2 0 1 1 0 2 14. PAZARSPOR 2 0 2 0 0 0 0 2 15. OSMANİYESPOR 2 0 1 1 1 2 -1 1 16. 1954 KELKİT BELEDİYESPOR 2 0 0 2 2 4 -2 0 17. MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR 2 0 0 2 0 2 -2 0 18. MODAFEN 2 0 0 2 0 7 -7 0



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