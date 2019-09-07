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Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

- 1. Grup'ta Serik Belediyespor, 2. Grup'ta Turgutluspor, 3. Grup'ta ise Somaspor haftayı ilk sırada tamamladı

07 Eylül 2019 Cumartesi 22:04
Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm


İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de ikinci hafta maçları sona erdi.

1. Grup'ta Serik Belediyespor, 2. Grup'ta Turgutluspor, 3. Grup'ta ise Somaspor haftayı ilk sırada tamamladı.

- Puan durumu

Ligde ikinci haftanın ardından iki grupta puan durumu şöyle oluştu:

1. Grup:


TakımlarOGBMAYAVP
------------------------------ --- --- --- --- --- --- --- ---
1. SERİK BELEDİYESPOR2 2 0 0 5 2 3 6
2. ARTVİN HOPASPOR2 1 1 0 5 3 2 4
3. Cİ GROUP BUCA2 1 1 0 5 3 2 4
4. ÇATALCASPOR2 1 1 0 3 2 1 4
5. ERZİNSPOR2 1 1 0 2 1 1 4
6. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR2 1 1 0 2 1 1 4
7. DÜZCESPOR2 1 1 0 1 0 1 4
8. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR2 0 2 0 1 1 0 2
9. YENİ ORDUSPOR2 0 2 0 0 0 0 2
10. YOMRASPOR2 0 2 0 0 0 0 2
11. 68 AKSARAY BELEDİYESPOR2 0 1 1 1 2 -1 1
12. ŞİLE YILDIZSPOR2 0 1 1 1 2 -1 1
13. TOKATSPOR2 0 1 1 1 2 -1 1
14. SİLİVRİSPOR2 0 1 1 0 1 -1 1
15. ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ2 0 1 1 2 4 -2 1
16. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR2 0 1 1 1 3 -2 1
17. KIZILCABÖLÜKSPOR2 0 0 2 3 6 -3 0
18. MANİSASPOR2 0 2 0 0 0 0 -4

Not: Manisaspor'un 6 ceza puanı bulunuyor.


2. Grup:

TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. TURGUTLUSPOR2 2 0 0 4 1 3 6
2. BELEDİYE DERİNCESPOR2 2 0 0 3 0 3 6
3. KOCAELİSPOR2 2 0 0 2 0 2 6
4. AĞRI 19702 1 1 0 2 1 1 4
5. ERBAASPOR2 1 1 0 2 1 1 4
6. FETHİYESPOR2 1 0 1 3 1 2 3
7. KOZANSPOR1 1 0 0 2 1 1 3
8. EROKSPOR2 1 0 1 3 3 0 3
9. 1877 ALEMDAĞSPOR2 1 0 1 1 2 -1 3
10. CİZRESPOR2 1 0 1 1 3 -2 3
11. ELAZIĞ BELEDİYESPOR1 0 1 0 1 1 0 1
12. KARŞIYAKA2 0 1 1 2 3 -1 1
13. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR2 0 1 1 1 2 -1 1
14. OFSPOR2 0 1 1 1 2 -1 1
15. FATSA BELEDİYESPOR2 0 0 2 0 2 -2 0
16. PAYASSPOR2 0 0 2 0 2 -2 0
17. KEMERSPOR 20032 0 0 2 1 4 -3 0

3. Grup:

TakımlarOGBMAYAVP
------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. SOMASPOR2 2 0 0 3 1 2 6
2. DİYARBEKİRSPOR2 1 1 0 7 1 6 4
3. NAZİLLİ BELEDİYESPOR2 1 1 0 6 2 4 4
4. ALTINDAĞ BELEDİYESPOR2 1 1 0 5 3 2 4
5. KARACABEY BELEDİYESPOR2 1 1 0 2 1 1 4
6. YOZGATSPOR 19592 1 1 0 2 1 1 4
7. HALİDE EDİP ADIVARSPOR2 1 0 1 2 2 0 3
8. BAYRAMPAŞA2 1 0 1 1 1 0 3
9. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ2 1 0 1 1 1 0 3
10. GÖLCÜKSPOR2 1 0 1 1 2 -1 3
11. BATMAN PETROLSPOR2 1 0 1 3 6 -3 3
12. MUĞLASPOR2 0 2 0 4 4 0 2
13. NEVŞEHİR BELEDİYESPOR2 0 2 0 1 1 0 2
14. PAZARSPOR2 0 2 0 0 0 0 2
15. OSMANİYESPOR2 0 1 1 1 2 -1 1
16. 1954 KELKİT BELEDİYESPOR2 0 0 2 2 4 -2 0
17. MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR2 0 0 2 0 2 -2 0
18. MODAFEN2 0 0 2 0 7 -7 0

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 22:04
  1. Futbol
  2. görünüm
  3. TFF 3. Lig

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