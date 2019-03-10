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Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

- Ligde 1. Grup'ta Hekimoğlu Trabzon, 3. Grup'ta ise Bayburt İl Özel İdare liderliğini sürdürürken 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor zirveye yükseldi

10 Mart 2019 Pazar 17:52
Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm


İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 26. hafta maçları sona erdi.

Ligde 1. Grup'ta Hekimoğlu Trabzon, 3. Grup'ta ise Bayburt İl Özel İdare liderliğini sürdürürken 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor zirveye yükseldi

Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

- 1. Grup

TakımlarOGBMAYAVP
------------------------------ --- --- --- --- --- --- --- ---
1. HEKİMOĞLU TRABZON24 14 9 1 32 13 19 51
2. NEVŞEHİR BELEDİYESPOR24 14 6 4 42 20 22 48
3. NAZİLLİ BELEDİYESPOR24 12 11 1 38 20 18 47
4. TİRE 192224 10 11 3 30 21 9 41
5. ERGENE VELİMEŞESPOR25 10 10 5 35 24 11 40
6. ŞİLE YILDIZSPOR24 10 5 9 40 34 6 35
7. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR25 10 5 10 38 36 2 35
8. YOMRASPOR25 8 9 8 30 29 1 33
9. BATMAN PETROLSPOR24 8 7 9 27 30 -3 31
10. ERBAASPOR24 6 10 8 26 26 0 28
11. ARTVİN HOPASPOR24 6 10 8 21 21 0 28
12. KOZAN BELEDİYESPOR24 6 10 8 20 23 -3 28
13. GEBZESPOR25 5 11 9 25 32 -7 26
14. ERZİN BELEDİYESPOR25 4 13 8 29 34 -5 25
15. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR25 6 6 13 22 37 -15 24
16. SİLİVRİSPOR25 5 8 12 18 26 -8 23
17. KÖRFEZSPOR25 1 5 19 14 61 -47 8


- 2. Grup

TakımlarOGBMAYAVP
--------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR26 14 7 5 41 26 15 49
2. ESENLER EROKSPOR26 12 10 4 42 24 18 46
3. KIZILCABÖLÜKSPOR26 12 8 6 51 30 21 44
4. ALTINDAĞ BELEDİYESPOR26 11 9 6 32 22 10 42
5. HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR26 11 8 7 30 30 0 41
6. YENİ ORDUSPOR26 11 6 9 43 27 16 39
7. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR26 9 12 5 34 23 11 39
8. KARŞIYAKA26 9 10 7 27 28 -1 37
9. OSMANİYESPOR26 9 9 8 29 27 2 36
10. DÜZCESPOR26 10 6 10 26 25 1 36
11. OFSPOR26 9 8 9 28 29 -1 35
12. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR26 9 8 9 27 29 -2 35
13. PAZARSPOR26 8 9 9 26 30 -4 33
14. ELAZİZ BELEDİYESPOR26 6 11 9 21 37 -16 29
15. ADIYAMAN 195426 6 9 11 26 37 -11 27
16. ALİBEYKÖYSPOR26 6 7 13 27 38 -11 25
17. KEMERSPOR 200326 6 5 15 21 41 -20 23
18. BERGAMA BELEDİYESPOR26 2 6 18 19 47 -28 12


- 3. Grup

TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. BAYBURT İL ÖZEL İDARE26 15 7 4 36 16 20 52
2. KOCAELİSPOR26 14 5 7 33 23 10 47
3. KARACABEY BELEDİYESPOR26 14 5 7 34 28 6 47
4. SERİK BELEDİYESPOR26 11 10 5 28 23 5 43
5. YENİ ÇORUMSPOR26 13 3 10 35 26 9 42
6. DİYARBEKİRSPOR26 10 6 10 31 30 1 36
7. TURGUTLUSPOR26 10 5 11 40 39 1 35
8. HALİDE EDİP ADIVARSPOR26 8 11 7 25 28 -3 35
9. PAYASSPOR26 10 5 11 22 28 -6 35
10. ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR26 9 5 12 34 33 1 32
11. BAĞCILARSPOR26 7 10 9 32 33 -1 31
12. MUĞLASPOR26 7 9 10 22 22 0 30
13. 1461 TRABZON26 6 12 8 24 26 -2 30
14. GÖLCÜKSPOR26 7 9 10 16 23 -7 30
15. CİZRESPOR26 6 11 9 23 30 -7 29
16. FATSA BELEDİYESPOR26 5 12 9 21 28 -7 27
17. BUCASPOR26 6 8 12 26 39 -13 26
18. ANKARA ADLİYESPOR26 4 11 11 24 31 -7 23


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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 17:52
  1. 26. hafta
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  4. TFF 3. Lig

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