Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

- Ligde 1. Grup'ta Hekimoğlu Trabzon, 3. Grup'ta ise Bayburt İl Özel İdare liderliğini sürdürürken 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor zirveye yükseldi
10 Mart 2019 Pazar 17:52
İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 26. hafta maçları sona erdi.
Ligde 1. Grup'ta Hekimoğlu Trabzon, 3. Grup'ta ise Bayburt İl Özel İdare liderliğini sürdürürken 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor zirveye yükseldi
Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
- 1. Grup
Takımlar
O
G
B
M
A
Y
AV
P
------------------------------
---
---
---
---
---
---
---
---
1.
HEKİMOĞLU TRABZON
24
14
9
1
32
13
19
51
2.
NEVŞEHİR BELEDİYESPOR
24
14
6
4
42
20
22
48
3.
NAZİLLİ BELEDİYESPOR
24
12
11
1
38
20
18
47
4.
TİRE 1922
24
10
11
3
30
21
9
41
5.
ERGENE VELİMEŞESPOR
25
10
10
5
35
24
11
40
6.
ŞİLE YILDIZSPOR
24
10
5
9
40
34
6
35
7.
KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
25
10
5
10
38
36
2
35
8.
YOMRASPOR
25
8
9
8
30
29
1
33
9.
BATMAN PETROLSPOR
24
8
7
9
27
30
-3
31
10.
ERBAASPOR
24
6
10
8
26
26
0
28
11.
ARTVİN HOPASPOR
24
6
10
8
21
21
0
28
12.
KOZAN BELEDİYESPOR
24
6
10
8
20
23
-3
28
13.
GEBZESPOR
25
5
11
9
25
32
-7
26
14.
ERZİN BELEDİYESPOR
25
4
13
8
29
34
-5
25
15.
BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
25
6
6
13
22
37
-15
24
16.
SİLİVRİSPOR
25
5
8
12
18
26
-8
23
17.
KÖRFEZSPOR
25
1
5
19
14
61
-47
8
- 2. Grup
Takımlar
O
G
B
M
A
Y
AV
P
---------------------------------
---
---
---
---
---
---
---
---
1.
KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
26
14
7
5
41
26
15
49
2.
ESENLER EROKSPOR
26
12
10
4
42
24
18
46
3.
KIZILCABÖLÜKSPOR
26
12
8
6
51
30
21
44
4.
ALTINDAĞ BELEDİYESPOR
26
11
9
6
32
22
10
42
5.
HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR
26
11
8
7
30
30
0
41
6.
YENİ ORDUSPOR
26
11
6
9
43
27
16
39
7.
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
26
9
12
5
34
23
11
39
8.
KARŞIYAKA
26
9
10
7
27
28
-1
37
9.
OSMANİYESPOR
26
9
9
8
29
27
2
36
10.
DÜZCESPOR
26
10
6
10
26
25
1
36
11.
OFSPOR
26
9
8
9
28
29
-1
35
12.
SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
26
9
8
9
27
29
-2
35
13.
PAZARSPOR
26
8
9
9
26
30
-4
33
14.
ELAZİZ BELEDİYESPOR
26
6
11
9
21
37
-16
29
15.
ADIYAMAN 1954
26
6
9
11
26
37
-11
27
16.
ALİBEYKÖYSPOR
26
6
7
13
27
38
-11
25
17.
KEMERSPOR 2003
26
6
5
15
21
41
-20
23
18.
BERGAMA BELEDİYESPOR
26
2
6
18
19
47
-28
12
- 3. Grup
Takımlar
O
G
B
M
A
Y
AV
P
--------------------------
---
---
---
---
---
---
---
---
1.
BAYBURT İL ÖZEL İDARE
26
15
7
4
36
16
20
52
2.
KOCAELİSPOR
26
14
5
7
33
23
10
47
3.
KARACABEY BELEDİYESPOR
26
14
5
7
34
28
6
47
4.
SERİK BELEDİYESPOR
26
11
10
5
28
23
5
43
5.
YENİ ÇORUMSPOR
26
13
3
10
35
26
9
42
6.
DİYARBEKİRSPOR
26
10
6
10
31
30
1
36
7.
TURGUTLUSPOR
26
10
5
11
40
39
1
35
8.
HALİDE EDİP ADIVARSPOR
26
8
11
7
25
28
-3
35
9.
PAYASSPOR
26
10
5
11
22
28
-6
35
10.
ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR
26
9
5
12
34
33
1
32
11.
BAĞCILARSPOR
26
7
10
9
32
33
-1
31
12.
MUĞLASPOR
26
7
9
10
22
22
0
30
13.
1461 TRABZON
26
6
12
8
24
26
-2
30
14.
GÖLCÜKSPOR
26
7
9
10
16
23
-7
30
15.
CİZRESPOR
26
6
11
9
23
30
-7
29
16.
FATSA BELEDİYESPOR
26
5
12
9
21
28
-7
27
17.
BUCASPOR
26
6
8
12
26
39
-13
26
18.
ANKARA ADLİYESPOR
26
4
11
11
24
31
-7
23
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 17:52
YORUM YAZ