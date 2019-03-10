Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm - Ligde 1. Grup'ta Hekimoğlu Trabzon, 3. Grup'ta ise Bayburt İl Özel İdare liderliğini sürdürürken 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor zirveye yükseldi



İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 26. hafta maçları sona erdi. Ligde 1. Grup'ta Hekimoğlu Trabzon, 3. Grup'ta ise Bayburt İl Özel İdare liderliğini sürdürürken 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor zirveye yükseldi Gruplarda oluşan puan durumu şöyle: - 1. Grup Takımlar O G B M A Y AV P ------------------------------ --- --- --- --- --- --- --- --- 1. HEKİMOĞLU TRABZON 24 14 9 1 32 13 19 51 2. NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 24 14 6 4 42 20 22 48 3. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 24 12 11 1 38 20 18 47 4. TİRE 1922 24 10 11 3 30 21 9 41 5. ERGENE VELİMEŞESPOR 25 10 10 5 35 24 11 40 6. ŞİLE YILDIZSPOR 24 10 5 9 40 34 6 35 7. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 25 10 5 10 38 36 2 35 8. YOMRASPOR 25 8 9 8 30 29 1 33 9. BATMAN PETROLSPOR 24 8 7 9 27 30 -3 31 10. ERBAASPOR 24 6 10 8 26 26 0 28 11. ARTVİN HOPASPOR 24 6 10 8 21 21 0 28 12. KOZAN BELEDİYESPOR 24 6 10 8 20 23 -3 28 13. GEBZESPOR 25 5 11 9 25 32 -7 26 14. ERZİN BELEDİYESPOR 25 4 13 8 29 34 -5 25 15. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 25 6 6 13 22 37 -15 24 16. SİLİVRİSPOR 25 5 8 12 18 26 -8 23 17. KÖRFEZSPOR 25 1 5 19 14 61 -47 8



- 2. Grup Takımlar O G B M A Y AV P --------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 26 14 7 5 41 26 15 49 2. ESENLER EROKSPOR 26 12 10 4 42 24 18 46 3. KIZILCABÖLÜKSPOR 26 12 8 6 51 30 21 44 4. ALTINDAĞ BELEDİYESPOR 26 11 9 6 32 22 10 42 5. HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR 26 11 8 7 30 30 0 41 6. YENİ ORDUSPOR 26 11 6 9 43 27 16 39 7. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 26 9 12 5 34 23 11 39 8. KARŞIYAKA 26 9 10 7 27 28 -1 37 9. OSMANİYESPOR 26 9 9 8 29 27 2 36 10. DÜZCESPOR 26 10 6 10 26 25 1 36 11. OFSPOR 26 9 8 9 28 29 -1 35 12. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 26 9 8 9 27 29 -2 35 13. PAZARSPOR 26 8 9 9 26 30 -4 33 14. ELAZİZ BELEDİYESPOR 26 6 11 9 21 37 -16 29 15. ADIYAMAN 1954 26 6 9 11 26 37 -11 27 16. ALİBEYKÖYSPOR 26 6 7 13 27 38 -11 25 17. KEMERSPOR 2003 26 6 5 15 21 41 -20 23 18. BERGAMA BELEDİYESPOR 26 2 6 18 19 47 -28 12



- 3. Grup Takımlar O G B M A Y AV P -------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. BAYBURT İL ÖZEL İDARE 26 15 7 4 36 16 20 52 2. KOCAELİSPOR 26 14 5 7 33 23 10 47 3. KARACABEY BELEDİYESPOR 26 14 5 7 34 28 6 47 4. SERİK BELEDİYESPOR 26 11 10 5 28 23 5 43 5. YENİ ÇORUMSPOR 26 13 3 10 35 26 9 42 6. DİYARBEKİRSPOR 26 10 6 10 31 30 1 36 7. TURGUTLUSPOR 26 10 5 11 40 39 1 35 8. HALİDE EDİP ADIVARSPOR 26 8 11 7 25 28 -3 35 9. PAYASSPOR 26 10 5 11 22 28 -6 35 10. ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR 26 9 5 12 34 33 1 32 11. BAĞCILARSPOR 26 7 10 9 32 33 -1 31 12. MUĞLASPOR 26 7 9 10 22 22 0 30 13. 1461 TRABZON 26 6 12 8 24 26 -2 30 14. GÖLCÜKSPOR 26 7 9 10 16 23 -7 30 15. CİZRESPOR 26 6 11 9 23 30 -7 29 16. FATSA BELEDİYESPOR 26 5 12 9 21 28 -7 27 17. BUCASPOR 26 6 8 12 26 39 -13 26 18. ANKARA ADLİYESPOR 26 4 11 11 24 31 -7 23





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