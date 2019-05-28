Futbol: TFF 2. Lig play-off finali - Sakaryaspor: 0 - Fatih Karagümrük: 2- Fatih Karagümrük, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Hakemler: Mete Kalkavan, Erdinç Sezertam, İsmail Şencan Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Ferit Erişçi, Berkay Can Değirmencioğlu (Dk. 83 Umut Sözen), Ümit Yasin Arslan, Canberk Ömer Özdemir, Serkan Odabaşoğlu (Dk. 71 Hacı Ömer Doğru), Oğuz Kocabal, Dilaver Güçlü, Ferhat Yazgan, Zahit Fındık, Berk İsmail Ünsal Fatih Karagümrük: Tarık Çetin, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Abdulhamit Yıldız, Bilal Aziz Özer, Çağrı Ortakaya (Dk. 65 Selçuk Alibaz), Barış Özbek, Erkan Zengin, Ufuk Akyol, Turgut Doğan Şahin (Dk. 90+2 Şenol Can), Mehmet Batdal (Dk. 78 Ahmet Aras) Goller: Dk. 69 Selçuk Alibaz, Dk. 87 Ahmet Aras (Fatih Karagümrük) Sarı kartlar: Dk. 56 Oğuz Kocabal (Sakaryaspor), Dk. 88 Erkan Zengin, Dk. 88 Ahmet Aras, Dk. 90+3 Bilal Aziz Özer (Fatih Karagümrük)

BURSA (AA) - TFF 2. Lig play-off finalinde Fatih Karagümrük, Sakaryaspor'u 2-0 yenerek Spor Toto 1. Lig'e yükseldi. 69. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Selçuk Alibaz, yerden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu: 0-1. 87. dakikada Fatih Karagümrük farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan hızla kat eden Erkan Zengin, rakip savunma oyuncularını geçip ceza alanına girdikten sonra pasını Ahmet Aras'a çıkardı. Müsait durumdaki Ahmet Aras, topu filelere gönderdi: 0-2. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşmayı 2-0 kazanan Fatih Karagümrük, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.