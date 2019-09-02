Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm - TFF 1. Lig'de üçüncü hafta sona ererken Ümraniyespor üçüncü galibiyetini elde ederek liderliğini sürdürdü



İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de üçüncü hafta pazar akşamı oynanan maçlarla sona erdi. Sezonun ilk üç haftasında üç galibiyet alan Ümraniyespor liderliğini sürdürdü.

- Haftanın sonuçları

TFF 1. Lig'in 3. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde: Osmanlıspor-Adanaspor: 2-2 Ümraniyespor-İstanbulspor: 2-1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Boluspor: 1-0 Altay-Balıkesirspor: 1-0 Akhisarspor-Altınordu: 0-0 Giresunspor-Hatayspor: 2-2 Fatih Karagümrük-Ekol Göz Menemenspor: 1-1 Eskişehirspor-Bursaspor: 0-2 Adana Demirspor-Keçiörengücü: 0-0

- Puan durumu

Ligin 3. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TFF 1. Lig



Takımlar O G B M A Y AV P -------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. ÜMRANİYESPOR 3 3 0 0 9 3 6 9 2. HATAYSPOR 3 2 1 0 7 2 5 7 3. FATİH KARAGÜMRÜK 3 2 1 0 6 3 3 7 4. BURSASPOR 3 2 0 1 5 4 1 6 5. ADANA DEMİRSPOR 3 1 2 0 2 0 2 5 6. KEÇİÖRENGÜCÜ 3 1 2 0 2 1 1 5 7. ADANASPOR 3 1 1 1 5 5 0 4 8. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 3 1 1 1 4 4 0 4 9. OSMANLISPOR 3 1 1 1 4 4 0 4 10. AKHİSARSPOR 3 1 1 1 2 2 0 4 11. ALTAY 3 1 1 1 4 5 -1 4 12. EKOL GÖZ MENEMENSPOR 3 1 1 1 3 5 -2 4 13. BALIKESİRSPOR 3 1 0 2 2 4 -2 3 14. İSTANBULSPOR 3 0 2 1 5 6 -1 2 15. ALTINORDU 3 0 1 2 1 3 -2 1 16. BOLUSPOR 3 0 1 2 1 3 -2 1 17. GİRESUNSPOR 3 0 1 2 3 8 -5 1 18. ESKİŞEHİRSPOR 3 0 1 2 3 6 -3 -5



Not: Eskişehirspor'un 6 puanı silinmiştir.

- Gelecek haftanın programı

Dördüncü haftanın müsabaka programı şöyle:

İstanbulspor-Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) Altınordu-Eskişehirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu) Adanaspor-Adana Demirspor (5 Ocak Fatih Terim) Boluspor-Altay (Bolu Atatürk) Hatayspor-Fatih Karagümrük (Antakya Atatürk) Bursaspor-Osmanlıspor (Bursa Büyükşehir Belediye) Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ankara Aktepe) Balıkesirspor-Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk) Ekol Göz Menemenspor-Akhisarspor (Menemen İlçe)





















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